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Максим Митрофанов: ситуация с полем стадиона на Крестовском под контролем
Газон на поле нового стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге будет окончательно готов в маеm сообщил генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов.
По его словам, проблема с травой на поле стадиона была. Контракт, который был заключен с компанией на строительство футбольного поля, не предусматривал последующего его обслуживания. Кроме того, в течение зимы поле находилось за пределами стадиона. Весной выяснилось, что перезимовало не более 20% травяного покрова. В настоящее время за полем ухаживают специалисты клуба, газон растет.
"И каждую неделю мы наблюдаем положительную динамику. По нашим прогнозам, окончательно поле будет готово в мае. Чудес не бывает", - цитирует Митрофанова "КоммерсантЪ".
По его словам, проблема с травой на поле стадиона была. Контракт, который был заключен с компанией на строительство футбольного поля, не предусматривал последующего его обслуживания. Кроме того, в течение зимы поле находилось за пределами стадиона. Весной выяснилось, что перезимовало не более 20% травяного покрова. В настоящее время за полем ухаживают специалисты клуба, газон растет.
"И каждую неделю мы наблюдаем положительную динамику. По нашим прогнозам, окончательно поле будет готово в мае. Чудес не бывает", - цитирует Митрофанова "КоммерсантЪ".
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