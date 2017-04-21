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В Самаре запущен трамвай в честь 75-летия "Крыльев Советов"

В честь 75-летнего юбилея "Крыльев Советов" в Самаре запущен трамвай в клубных цветах, со специальным оформлением и афишей весенних матчей команды, сообщает официальный сайт клуба.

Сегодня пассажиры клубного трамвая, начиная с обеда, могут получить у кондукторов билеты на игру "Крылья Советов" – "Рубин", которая состоится в воскресенье, 23 апреля, на стадионе "Металлург".
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 16:45
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