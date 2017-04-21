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Анзор Кавазашвили: чемпионству "Спартака" может помешать только чрезвычайная ситуация

Бывший вратарь "Спартак" Анзор Кавазашвили считает, что только чрезвычайная ситуация может помешать московскому клубу стать чемпионом России.

"Я бы сегодня уже футбольному клубу "Спартак" на голову надел большую золотую ветвь, как чемпиону России. Я уверен, что они не растеряют достигнутого преимущества. Если обратить внимание, они в одном составе сыграны настолько, что готовы выигрывать каждую игру. Это команда, которая и в движениях, и в линиях индивидуально и коллективно понимает друг друга. Достижению "Спартаком" золотых медалей может помешать только чрезвычайная ситуация: если небо упадет или землетрясение случится. Я надеюсь, что вскоре поздравлю "Спартак" с титулом", - цитирует Кавазашвили "Р-Спорт".
Теги: Кавазашвили Спартак
Сегодня, 17:33
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