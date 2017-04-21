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Станислав Крицюк больше не сыграет в этом сезоне

Вратарь "Краснодара" Станислав Крицюк из-за травмы колена больше не сможет сыграть в текущем сезоне, сообщает пресс-служба "быков".

По этой причине "Краснодар" взял в аренду вратаря "Локомотива" Илью Абаева до конца текущего сезона.

В текущем сезоне Крицюк сыграл в РФПЛ 20 матчей, в которых пропустил 16 мячей.
Теги: Крицюк Краснодар
Сегодня, 17:48
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№1 Написал: Skald (Сегодня, 18:54) #
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