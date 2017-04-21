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"Краснодар" внес в заявку Илью Абаева

"Краснодар" дозаявил вратаря Илью Абаева для участия в чемпионате России.

Ранее "Краснодар" получил разрешение на переход футболиста из московского "Локомотива" вне заявочного периода, и клубы договорились об аренде до конца сезона.

РФПЛ
Теги: Краснодар
Сегодня, 17:55
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