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19:24
УЕФА продолжает следить за выполнением "Локомотива", "Зенита" и "Краснодара" финансового "фэйр-плей"
УЕФА продолжает следить за выполнением "Локомотива", "Зенита" и "Краснодара" финансового "фэйр-плей"
19:05
Уф, сложно. ЦСКА одолел Уфу (2)
Уф, сложно. ЦСКА одолел Уфу (2)
18:18
В Калининграде рассматривают остров, где строится стадион ЧМ-2018, как место для отдыха и занятий спортом
В Калининграде рассматривают остров, где строится стадион ЧМ-2018, как место для отдыха и занятий спортом
13:09
Игорь Лебедев: взрыв в Дортмунде предписывают россиянину? Терроризм не имеет национальности (4)
Игорь Лебедев: взрыв в Дортмунде предписывают россиянину? Терроризм не имеет национальности (4)
12:59
Сергей Балахнин: "Спартак" может взломать оборону "Ростова" за счет индивидуального мастерства (3)
Сергей Балахнин: "Спартак" может взломать оборону "Ростова" за счет индивидуального мастерства (3)
11:40
Гаджи Гаджиев: это странный календарь, у нас с "Ростовом" разные условия для подготовки к игре (6)
Гаджи Гаджиев: это странный календарь, у нас с "Ростовом" разные условия для подготовки к игре (6)
"Краснодар" внес в заявку Илью Абаева
"Краснодар" дозаявил вратаря Илью Абаева для участия в чемпионате России.
Ранее "Краснодар" получил разрешение на переход футболиста из московского "Локомотива" вне заявочного периода, и клубы договорились об аренде до конца сезона.
РФПЛ
Ранее "Краснодар" получил разрешение на переход футболиста из московского "Локомотива" вне заявочного периода, и клубы договорились об аренде до конца сезона.
РФПЛ
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