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20:47
Сергей Семак: незабитый пенальти? На тренировках получается, в игре нужно иметь более устойчивую психологию
Сергей Семак: незабитый пенальти? На тренировках получается, в игре нужно иметь более устойчивую психологию
20:35
Виктор Ганчаренко: "Уфа" играет на моём багаже? Как только дверь закрылась - никакого багажа нет (1)
Виктор Ганчаренко: "Уфа" играет на моём багаже? Как только дверь закрылась - никакого багажа нет (1)
20:21
Михаил Боярский: даже если в чем-то, как диктор, немного ошибусь – надеюсь, меня не убьют за это (2)
Михаил Боярский: даже если в чем-то, как диктор, немного ошибусь – надеюсь, меня не убьют за это (2)
19:05
Уф, сложно. ЦСКА одолел Уфу (10)
Уф, сложно. ЦСКА одолел Уфу (10)
18:18
В Калининграде рассматривают остров, где строится стадион ЧМ-2018, как место для отдыха и занятий спортом
В Калининграде рассматривают остров, где строится стадион ЧМ-2018, как место для отдыха и занятий спортом
13:09
Игорь Лебедев: взрыв в Дортмунде предписывают россиянину? Терроризм не имеет национальности (4)
Игорь Лебедев: взрыв в Дортмунде предписывают россиянину? Терроризм не имеет национальности (4)
12:59
Сергей Балахнин: "Спартак" может взломать оборону "Ростова" за счет индивидуального мастерства (3)
Сергей Балахнин: "Спартак" может взломать оборону "Ростова" за счет индивидуального мастерства (3)
Виктор Гончаренко установил клубный рекорд ЦСКА
Виктор Гончаренко установил рекорд ЦСКА по числу матчей без поражений с момента назначения на пост главного тренера. Обыграв в матче 24-го тура чемпионата России "Уфу" (2:0), Гончаренко продлил серию до семи матчей (4 победы, 3 ничьи, голы - 10-2).
Ранее рекорд принадлежал Валерию Газзаеву и Зико, которые не проигрывали по шесть стартовых матчей подряд.
"Спорт-Экспресс"
Ранее рекорд принадлежал Валерию Газзаеву и Зико, которые не проигрывали по шесть стартовых матчей подряд.
"Спорт-Экспресс"
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