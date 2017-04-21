Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 23 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Виктор Гончаренко установил клубный рекорд ЦСКА

Виктор Гончаренко установил рекорд ЦСКА по числу матчей без поражений с момента назначения на пост главного тренера. Обыграв в матче 24-го тура чемпионата России "Уфу" (2:0), Гончаренко продлил серию до семи матчей (4 победы, 3 ничьи, голы - 10-2).

Ранее рекорд принадлежал Валерию Газзаеву и Зико, которые не проигрывали по шесть стартовых матчей подряд.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Гончаренко ЦСКА
Сегодня, 20:03
Напечатать
5
(2)
№5 Написал: ачуда (Сегодня, 20:53) #
  • 0
  •  (0)

С почином, надеемся что твой рекорд не побьют, также как Акинфея в играх на Европе, на долгие годы.
Регистрация: 1.02.2017
№4 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 20:29) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
С рекордом нашего ГТ! blush

Цитата: maradona72
30 числа исправим.


Сергей, месяц не забудь...
И год! wink


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№3 Написал: ilovefootball (Сегодня, 20:11) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Ростов»
Надеюсь, порвут "Спартак" как грелку!
Регистрация: 18.03.2013
№2 Написал: Hitman (Сегодня, 20:10) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
все эти дутые рекорды рухнут с командами более высокого класса
Регистрация: 20.04.2017
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:06) #
  • -6
  •  (6)
online

30 числа исправим.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.