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Михаил Боярский: даже если в чем-то, как диктор, немного ошибусь – надеюсь, меня не убьют за это

Знаменитый артист Михаил Боярский подтвердил, что в субботу на матче 24-го тура чемпионата России "Зенит" – "Урал" он будет работать диктором. Напомним, эта игра станет первой для сине-бело-голубых на арене "Санкт-Петербург".

"Кто именно предложил мне эту роль сказать не могу. Был звонок – и я согласился без колебаний. Буду ли объявлять составы? Скорее всего, да. Волнительный момент? Отчасти, конечно. Хотя, как вы понимаете, определенный опыт у меня все же есть. Но даже если в чем-то немного ошибусь – надеюсь, меня не убьют за это", – цитирует Боярского "Спорт-Экспресс".
Теги: Боярский Зенит Урал
Сегодня, 20:21
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№2 Написал: ачуда (Сегодня, 20:50) #
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Миша почему ты в каждой дырке затычка, из тебя диктор ху и более, успокоиться надо на старости лет от щенячьего восторга.
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 20:29) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Интересно какой идиот это придумал? У Боярского такой мерзкий скрипучий голос,мало кому это понравится..
Регистрация: 20.02.2013
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