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Илья Абаев провел тренировку в общей группе "Краснодара"

"Краснодар" завершает подготовку к очередному матчу чемпионата России с тульским "Арсеналом".

Присоединился к команде и сходу включился в тренировочный процесс голкипер Илья Абаев, арендованный у столичного "Локомотива". Тренерский штаб "горожан" во главе с Игорем Шалимовым планирует включить новобранца в заявку на игру, которая состоится на стадионе "Краснодар" в воскресенье, 23 апреля.

ФК "Краснодар"
Теги: Краснодар
Сегодня, 21:17
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№1 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 21:51) #
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Болеет за:
«Факел»
а че так можно? 18 апреля арендовали. а трансферное окно?
Крицюк травмирован, но Синицин то нет.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
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