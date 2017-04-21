Илья Абаев провел тренировку в общей группе "Краснодара"

"Краснодар" завершает подготовку к очередному матчу чемпионата России с тульским "Арсеналом".Присоединился к команде и сходу включился в тренировочный процесс голкипер Илья Абаев, арендованный у столичного "Локомотива". Тренерский штаб "горожан" во главе с Игорем Шалимовым планирует включить новобранца в заявку на игру, которая состоится на стадионе "Краснодар" в воскресенье, 23 апреля.