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20:47
Сергей Семак: незабитый пенальти? На тренировках получается, в игре нужно иметь более устойчивую психологию (1)
Сергей Семак: незабитый пенальти? На тренировках получается, в игре нужно иметь более устойчивую психологию (1)
20:35
Виктор Ганчаренко: "Уфа" играет на моём багаже? Как только дверь закрылась - никакого багажа нет (4)
Виктор Ганчаренко: "Уфа" играет на моём багаже? Как только дверь закрылась - никакого багажа нет (4)
20:21
Михаил Боярский: даже если в чем-то, как диктор, немного ошибусь – надеюсь, меня не убьют за это (4)
Михаил Боярский: даже если в чем-то, как диктор, немного ошибусь – надеюсь, меня не убьют за это (4)
19:05
Уф, сложно. ЦСКА одолел Уфу (11)
Уф, сложно. ЦСКА одолел Уфу (11)
18:18
В Калининграде рассматривают остров, где строится стадион ЧМ-2018, как место для отдыха и занятий спортом
В Калининграде рассматривают остров, где строится стадион ЧМ-2018, как место для отдыха и занятий спортом
Алексей Миранчук: дебют брата в РФПЛ - важное событие для всей нашей семьи
Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук заявил, что дебют его брата Антона в матче 22-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:0) добавит ему уверенности.
- Какие впечатления остались от недавнего дебюта брата Антона в чемпионате России?
- Это было важным событием для всей нашей семьи. Очень рад за Антона. Ему многое пришлось преодолевать: где-то не хватало доверия тренеров, где-то травмы сказались, затем был отъезд в аренду... Думаю, дебют в чемпионате добавил Антону уверенности, и он будет только прибавлять.
ФК "Локомотив"
- Какие впечатления остались от недавнего дебюта брата Антона в чемпионате России?
- Это было важным событием для всей нашей семьи. Очень рад за Антона. Ему многое пришлось преодолевать: где-то не хватало доверия тренеров, где-то травмы сказались, затем был отъезд в аренду... Думаю, дебют в чемпионате добавил Антону уверенности, и он будет только прибавлять.
ФК "Локомотив"
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