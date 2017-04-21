Алексей Миранчук: дебют брата в РФПЛ - важное событие для всей нашей семьи

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук заявил, что дебют его брата Антона в матче 22-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:0) добавит ему уверенности.- Это было важным событием для всей нашей семьи. Очень рад за Антона. Ему многое пришлось преодолевать: где-то не хватало доверия тренеров, где-то травмы сказались, затем был отъезд в аренду... Думаю, дебют в чемпионате добавил Антону уверенности, и он будет только прибавлять.