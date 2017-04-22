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"Спартак" поздравил Массимо Карреру с днём рождения

"Спартак" поздравил Массимо Карреру с днем рождения. Сегодня итальянскому специалисту исполняется 53 года.

"Поздравляем Массимо с днем рождения и желаем ему крепкого здоровья, успехов и больших побед вместе с красно-белыми!" - говорится в поздравлении.

ФК "Спартак"
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 05:53
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