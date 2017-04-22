"Спартак" поздравил Массимо Карреру с днём рождения

"Спартак" поздравил Массимо Карреру с днем рождения. Сегодня итальянскому специалисту исполняется 53 года."Поздравляем Массимо с днем рождения и желаем ему крепкого здоровья, успехов и больших побед вместе с красно-белыми!" - говорится в поздравлении.