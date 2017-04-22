Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 23 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Президент "Урала": посмотрите, какой футбол в нашей стране!

Президент "Урала" Григорий Иванов эмоционально отреагировал на вопрос о судействе матча 24-го тура РФПЛ с "Зенитом" (0:1). Главный арбитр встречи Алексей Еськов во втором тайме удалил с поля трёх игроков екатеринбургской команды.

"Какие вопросы?! Вы посмотрите, какой футбол в нашей стране! Не мне, а этим… задавайте вопросы", - цитирует Иванова "Чемпионат.сом".
Теги: Иванов Урал Зенит
Сегодня, 16:10
Напечатать
16
(14)
{related-news}
№16 Написал: papic777 СПБ (Сегодня, 16:50) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: anatolik189
А чо скажет наш главный судейка,как его там Пиндогосский по-моему???

а чего он должен сказать? первый момент игрок Урала попал шипами в ногу игроку Зенита хоть в начале и отбил мяч, но грубая игра и довольно опасная была. Павлюченко ну тут всё понятно и ещё добавить 2-3 матча, гол чистый, Дзюба? но потолкались по жёлтой получили.
Регистрация: 27.03.2008
№15 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:50) #
  • +1
  •  (3)

Не мне, а этим… задавайте вопросы",
а смысл?
в первый раз что-ли..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№14 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 16:37) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
А чо скажет наш главный судейка,как его там Пиндогосский по-моему???
Регистрация: 2.04.2012
№13 Написал: papic777 СПБ (Сегодня, 16:37) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Зенит и его Арена - это ПОЗОРИЩЕ всей РОССИИ!!!

на свою дворнягу с будкой посмотри wink
Регистрация: 27.03.2008
№12 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 16:31) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вчера Конифея, не удалили за фол последний надежды, сегодня 3 удалили ни за что и гол первый забитый синитом - позорище ....
Регистрация: 10.01.2014
№11 Написал: 120220 (Сегодня, 16:27) #
  • +9
  •  (15)
online
Болеет за:
«Урал»
90 минут позора и полные карманы бабла. Две недельки отдохнет на Канарах и опять судить будет.
Регистрация: 29.07.2008
№10 Написал: whitefoxx Россия (Сегодня, 16:24) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: АН-124
А может Зенит подставили?

Точно, писал жеш болельщик ЦСКА на ветке матча Зенит - Урал, это Федун всё купил
Регистрация: 30.08.2015
№9 Написал: Sidhe (Сегодня, 16:23) #
  • -1
  •  (5)
online

Победы со вкусом Gовна, как в запитере обычно


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№8 Написал: АН-124 Каменск-Шахтинский (Сегодня, 16:23) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Ростов»
А может Зенит подставили?
Регистрация: 5.06.2016
№7 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 16:18) #
  • +8
  •  (18)
online
Болеет за:
«Спартак»
Зенит и его Арена - это ПОЗОРИЩЕ всей РОССИИ!!!
Регистрация: 23.03.2009
№6 Написал: vasja санкт петербург (Сегодня, 16:18) #
  • +7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Какая страна такой футбол
Регистрация: 22.03.2014
№5 Написал: ЦитRUS Самара (Сегодня, 16:17) #
  • -7
  •  (17)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Не Иванову со своим купи-продай клубом про футбол говорить!
Регистрация: 30.05.2015
№4 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 16:17) #
  • -19
  •  (21)
online
Болеет за:
«Зенит»
опять розовые ноют
Регистрация: 20.07.2009
№3 Написал: Didu51 (Сегодня, 16:17) #
  • 0
  •  (4)
online

держись толстожопый - то ли ещё будет
Регистрация: 25.02.2014
№2 Написал: Valentin С окна видна Останкинская башня (Сегодня, 16:12) #
  • +20
  •  (22)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Григорий, держитесь. Ничего не поделать, на вашем месте мог быть любой российский клуб.


--------------------
...Протопи ты мне баньку хозяюшка.Раскалю я себя распалю.На полоке, у самого краюшка,я сомненья в себе истреблю.
Регистрация: 5.10.2007
№1 Написал: trent (Сегодня, 16:12) #
  • +18
  •  (24)
online
Болеет за:
«Спартак»
ничего, сейчас еськов месяц посидит дома и снова будет бомжам подсвистывать...


--------------------
Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.