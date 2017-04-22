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Перфоманс болельщиков "Ростова" перед матчем со "Спартаком" (видео)

Теги: Спартак Ростов Rвидео
Сегодня, 16:53
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№3 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 17:26) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
spiri,
2:1 в прошлом туре sweat_smile


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Чемпион России - 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
Обладатель Кубка России - 1994, 1998, 2003
Регистрация: 2.02.2017
№2 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 17:22) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
2-0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!! sweat_smile


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 16:56) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Подкололи невыездной (в Европу) СпаМ.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
-1383
Регистрация: 2.05.2014
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