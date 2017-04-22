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Александр Тарханов: ну просто безобразие. Ну так нельзя судить!

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов прокомментировал поражение от "Зенита" в матче 24-го тура чемпионата России.

"Безобразное судейство! Он делал всё для того, чтобы нас… И в первом тайме дал ни за что карточки. Мяч чисто выбивается — а как борьбу навязывать? Чисто выбиваем. Дальше опять чисто выбил — а он упал. Что теперь сделаешь? Ну просто безобразие. Ну так нельзя судить! Понимаю, праздник, всё такое, но нельзя же так явно судить", - сказал Тарханов в эфире программы "Все на матч".
Сегодня, 17:14
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№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 17:23) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Это помощь от УЕФА, большим клубам нужно помогать, маленькие и сами пробьются.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
-1383
Регистрация: 2.05.2014
№2 Написал: Vinsat (Сегодня, 17:22) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
"Праздник и все такое" а На праздник дарят подарки,спасибо вам Господин Тарханов.


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Вы бизнесмен?
Регистрация: 17.04.2017
№1 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 17:19) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ещё и матюкнулся при этом
Регистрация: 17.05.2015
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