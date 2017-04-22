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Александр Тарханов: ну просто безобразие. Ну так нельзя судить!
Главный тренер "Урала" Александр Тарханов прокомментировал поражение от "Зенита" в матче 24-го тура чемпионата России.
"Безобразное судейство! Он делал всё для того, чтобы нас… И в первом тайме дал ни за что карточки. Мяч чисто выбивается — а как борьбу навязывать? Чисто выбиваем. Дальше опять чисто выбил — а он упал. Что теперь сделаешь? Ну просто безобразие. Ну так нельзя судить! Понимаю, праздник, всё такое, но нельзя же так явно судить", - сказал Тарханов в эфире программы "Все на матч".
"Безобразное судейство! Он делал всё для того, чтобы нас… И в первом тайме дал ни за что карточки. Мяч чисто выбивается — а как борьбу навязывать? Чисто выбиваем. Дальше опять чисто выбил — а он упал. Что теперь сделаешь? Ну просто безобразие. Ну так нельзя судить! Понимаю, праздник, всё такое, но нельзя же так явно судить", - сказал Тарханов в эфире программы "Все на матч".
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