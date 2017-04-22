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Драка болельщиков на матче "Ростов" - "Спартак" (видео)

В ходе матча 24-го тура РФПЛ между "Ростовом" и "Спартаком" на одном из секторов завязалась драка между болельщиками, которые, по всей видимости, находились в состоянии алкогольного опьянения.



"Чемпионат.сом"
Сегодня, 18:04
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№4 Написал: KAZAK МОСКВА (Сегодня, 18:53) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: какзайчонок
Хрю хрю


Молодцы хрюшки. Ну чемпионы же - и сыграли по чемпионски...


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Регистрация: 25.10.2008
№3 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 18:26) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
с победой РОСТОВ!!! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№2 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 18:18) #
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Болеет за:
«Зенит»
Хрю хрю
Регистрация: 15.03.2009
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 18:12) #
  • +1
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online

Ну журналюги......,,бл., потолкались пацаны, ну последних раков не поделили... Где драка?
Регистрация: 28.12.2015
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