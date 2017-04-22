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Владимир Левитин: арбитра матча "Зенит" - "Урал" не отстранят, потому что он судит международные матчи (6)
Владимир Левитин: арбитра матча "Зенит" - "Урал" не отстранят, потому что он судит международные матчи (6)
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Феерический Еськов. 3 удаления у "Урала" и скандальное открытие самого популярного стадиона страны (26)
Феерический Еськов. 3 удаления у "Урала" и скандальное открытие самого популярного стадиона страны (26)
Драка болельщиков на матче "Ростов" - "Спартак" (видео)
В ходе матча 24-го тура РФПЛ между "Ростовом" и "Спартаком" на одном из секторов завязалась драка между болельщиками, которые, по всей видимости, находились в состоянии алкогольного опьянения.
"Чемпионат.сом"
"Чемпионат.сом"
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