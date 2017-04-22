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Юрий Жирков: немного не хватало воздуха на новом стадионе, чуть не вырвало

Полузащитник "Зенита" Юрий Жирков после матча 24-го тура чемпионата России с "Уралом" (2:0) рассказал, какие сложности испытывал при игре на новом стадионе.

"Мне немножко не хватало воздуха в первом тайме, чуть не вырвало. Чувствовал ли вибрацию поля? Немного да. Если поле выезжает, то всё равно что-то мешает, дренаж, не знаю, в общем.

«Урал» очень хорош был в обороне. Мы пропустили несколько контратак, но после удалений нам стало легче играть. Удаления не обсуждали в раздевалке, я не успел ничего заметить.

Видел ли я Павлюченко таким злым ещё? Наверное, да. Не помню", - цитирует Жиркова "Чемпионат.сом".
Сегодня, 18:15
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№13 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 19:06) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Действительно не все хорошо с закрытой крышей, футболисты уже после 15 минут были мокрые от пота, а вибрацию так и не убрали? Или спецом оставили ,что бы Дзюба выше прыгал.А с ворхотуры вертолета красиво конечно выглядит арена, правда и там какое то ржавое пятно явно заметно.
Регистрация: 20.03.2014
№12 Написал: Lacan (Сегодня, 18:59) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Юра, иди уже в группу здоровья и играй за ветеранов!
Регистрация: 27.09.2011
№11 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 18:49) #
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гниль, везде гниль!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№10 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 18:48) #
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Болеет за:
«Спартак»
так это карма там такая.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№9 Написал: Распутин (Сегодня, 18:33) #
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online

rubschik,
василиска опочкина... вы опять выползли...?
Регистрация: 2.04.2017
№8 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 18:31) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Нас тошнит от вашей игры в весенней части чемпионата...гнать жирных котов из команды, вместе с Луческу...
Регистрация: 15.12.2013
№7 Написал: rubschik 60RUS (Сегодня, 18:31) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees...
Всю страну вырвало после просмотра матча.

Ну да..когда кривоногого глушака удалили тогда уже не так тошнить стало.


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"Гуд-бай, Америка-о ! ...нас так долго учили
любить твои запретные плоды.."
Регистрация: 29.11.2009
№6 Написал: vlees... (Сегодня, 18:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Всю страну вырвало после просмотра матча.
Регистрация: 15.04.2017
№5 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 18:23) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: nik3232
а нас тошнило от судейства....

Вчера когда постеснялись Акинфеева в Уфе выгнать?А Жирков бы молчал,конь бесполезный.Пробег до первого соперника,пас назад.Забирайте обратно свою легенду,будут на пару с Тошичем пешком ходить.


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№4 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 18:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
зато можно душ было принять))


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№3 Написал: Бартез 38 РФ г.Череповец (Сегодня, 18:20) #
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Болеет за:
«Зенит»
Закусывать надо
Регистрация: 30.11.2015
№2 Написал: Didu51 (Сегодня, 18:19) #
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а жаль - пошло бы на пользу

а когда жинка любимая - говорит что солнышко крутится вокруг юрасика?

юра читать это не будет -- но вдруг кто подскажет -

так вот - земля вращается вокруг планеты нептун - а солнце сваетит сбоку - но только после 12 по фаренгейту - поэтому у нас и зима с декабря по май
Регистрация: 25.02.2014
№1 Написал: nik3232 (Сегодня, 18:17) #
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Болеет за:
ЦСКА
а нас тошнило от судейства....
Регистрация: 9.06.2011
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