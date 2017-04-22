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Юрий Жирков: немного не хватало воздуха на новом стадионе, чуть не вырвало
Полузащитник "Зенита" Юрий Жирков после матча 24-го тура чемпионата России с "Уралом" (2:0) рассказал, какие сложности испытывал при игре на новом стадионе.
"Мне немножко не хватало воздуха в первом тайме, чуть не вырвало. Чувствовал ли вибрацию поля? Немного да. Если поле выезжает, то всё равно что-то мешает, дренаж, не знаю, в общем.
«Урал» очень хорош был в обороне. Мы пропустили несколько контратак, но после удалений нам стало легче играть. Удаления не обсуждали в раздевалке, я не успел ничего заметить.
Видел ли я Павлюченко таким злым ещё? Наверное, да. Не помню", - цитирует Жиркова "Чемпионат.сом".
"Мне немножко не хватало воздуха в первом тайме, чуть не вырвало. Чувствовал ли вибрацию поля? Немного да. Если поле выезжает, то всё равно что-то мешает, дренаж, не знаю, в общем.
«Урал» очень хорош был в обороне. Мы пропустили несколько контратак, но после удалений нам стало легче играть. Удаления не обсуждали в раздевалке, я не успел ничего заметить.
Видел ли я Павлюченко таким злым ещё? Наверное, да. Не помню", - цитирует Жиркова "Чемпионат.сом".
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