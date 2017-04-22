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Артур Григорьянц: КДК может возбудить дело против Романа Павлюченко

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) имеет все основания для возбуждения дела против нападающего "Урала" Романа Павлюченко, который в матче чемпионата России с "Зенитом" был удален за атаку на главного арбитра Алексея Еськова. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"Нам необходимо дождаться рапорта делегата матча. Конечно, все основания для возбуждения дела есть, здесь вопросов нет, но в любом случае мы должны дождаться официальных бумаг", - цитирует Григорьянца ТАСС.
Теги: Григорьянц Урал Павлюченко Зенит
Сегодня, 19:41
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№32 Написал: Sidhe (Сегодня, 20:47) #
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online

Цитата: HardWar
и какую карточку за это показывают

Халку? Да никакую. Причем не просто за нападение, а отталкивание судьи. А какую карточку показывают на нападение на воротчика в вратарской или адар соперника по морде?!


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№31 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 20:47) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: 120220
ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ВСЕ БОЛЕЛЬЩИКИ ЗЕНИТА ИДИОТЫ. НЕ ОДНОГО АДЕКВАТНОГО.

Не согласен.
Вопрос, можно ли нападать на судью, и какую карточку за это показывают?

Цитата: Skyline
3 матча быдлюченко будет отдыхать

Дуамаю, что гораздо больше, он на судью напал, я помню, как Радимаова на четыре или пять матчей отстранили от футбола за такое. Точнее даже не за такое, не за нападение, а за оскорбление. Так что думаю, что минимум 4 получит(со скидкой)
Регистрация: 6.11.2011
№30 Написал: Sidhe (Сегодня, 20:40) #
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online

Цитата: 120220
ВСЕ БОЛЕЛЬЩИКИ ЗЕНИТА ИДИОТЫ. НЕ ОДНОГО АДЕКВАТНОГО.

wink


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№29 Написал: 120220 (Сегодня, 20:38) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Урал»
ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ВСЕ БОЛЕЛЬЩИКИ ЗЕНИТА ИДИОТЫ. НЕ ОДНОГО АДЕКВАТНОГО.
Регистрация: 29.07.2008
№28 Написал: Ditrih (Сегодня, 20:31) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
все удаления за дело!!!!
Регистрация: 1.06.2014
№27 Написал: Sidhe (Сегодня, 20:20) #
  • -4
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online

Цитата: shatronok
Как минимум три из четырёх чемоданов Еськову занёс Федун.

Жаль он мозгов в Питер не занес - так и ползают там голубые безмозглые червяки


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№26 Написал: ffora russia (Сегодня, 20:17) #
  • +1
  •  (9)

online



только конченный негодяй может радоваться такой победе Зенита
Регистрация: 24.05.2016
№25 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 20:16) #
  • -7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
3 матча быдлюченко будет отдыхать


--------------------
Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№24 Написал: shatronok Россия (Сегодня, 20:11) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sidhe
Цитата: vlees...
Хренею с вас клоуны газовые

Самое смешное, что у них сегодня был мастер-класс "как развеести голубое говно на ОЧЕНЬ большие деньги" - три удаления и гол с нарушением правил - это не один чемодан, а 4 stuck_out_tongue_winking_eye

Как минимум три из четырёх чемоданов Еськову занёс Федун.
Регистрация: 12.07.2014
№23 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 20:07) #
  • 0
  •  (4)
online

М-да...., ну оно и понятно... Григорьянц чисто заточен на отъем бабла......,суть не важна, важен итог - рейтинг вопроса и сумма на "базу"....(((
Регистрация: 28.12.2015
№22 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 20:04) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: zoom
Цитата: Городовой
Не имеет права любой спортсмен так себя вести на футбольном поле

Вспомните Халка в прошлом сезоне(на его наскоки в сторону судьишки) и реакцию судьи.

Халк руками махал похлеще чем Роман и ему, а ему ничего, или Питер будет отрицать этот момент?
Регистрация: 26.08.2010
№21 Написал: Sidhe (Сегодня, 20:04) #
  • -3
  •  (7)
online

Цитата: vlees...
Хренею с вас клоуны газовые

Самое смешное, что у них сегодня был мастер-класс "как развеести голубое говно на ОЧЕНЬ большие деньги" - три удаления и гол с нарушением правил - это не один чемодан, а 4 stuck_out_tongue_winking_eye


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№20 Написал: vlees... (Сегодня, 20:01) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: fox771
Цитата: vlees...
,пробили вы дно сегодня окончательно.

smile это у тебя пробило дно походу

У меня все норм,недавно ваше голубое шапито отвозили без шансов,так что сегодняшнее поражение можно и пережить:)
Регистрация: 15.04.2017
№19 Написал: zoom РФ (Сегодня, 20:00) #
  • 0
  •  (10)

Цитата: Городовой
Не имеет права любой спортсмен так себя вести на футбольном поле

Вспомните Халка в прошлом сезоне(на его наскоки в сторону судьишки) и реакцию судьи.


--------------------
Оправдываешься - значит виноват.
Регистрация: 21.11.2009
№18 Написал: fox771 Питер-Ленинград (Сегодня, 19:59) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees...
,пробили вы дно сегодня окончательно.

smile это у тебя пробило дно походу


--------------------
Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010
№17 Написал: vlees... (Сегодня, 19:58) #
  • -2
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: fox771
laughing оу какие люди тут сидят ! привет из Ростова

Хренею с вас клоуны газовые,как было 8 очков отрыва так и осталось,сегодня все видели какое вы говнище,даже ваши болельщики в конце игры болели за Урал,пробили вы дно сегодня окончательно.
Регистрация: 15.04.2017
№16 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 19:58) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
А на судью тоже возбудят?Или вы возбуждаетесь только от девочек?Да за такое надо отстранять пожизненно!
Регистрация: 2.04.2012
№15 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 19:56) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Судья был конечно писец какой,но то как быковал Павлюченко и пытался бодаться как Зидан это не есть правильно.Подвел команду.Остался бы на поле у команды были бы все шансы даже победить и уж точно не проиграть.Когда так себя ведет молодежь еще понятно,но Рома то с его опытом просто кадр.Впаяют теперь матчей пять и будет команда играть без него..Не имеет права любой спортсмен так себя вести на футбольном поле.Вон Балотельку просто за матерное слово во Франции с лету удалили,там любое касание арбитра красная.А наши игроки видимо правил не читают,живут по понятиям.Мог вполне после матча все ему наедине высказать,команду то зачем подставил ?


--------------------
Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№14 Написал: fox771 Питер-Ленинград (Сегодня, 19:55) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
laughing оу какие люди тут сидят ! привет из Ростова


--------------------
Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010
№13 Написал: Sidhe (Сегодня, 19:54) #
  • -5
  •  (13)
online

Такое впечатление, что в КДК и РФС сидят только голубые п***ки - единственные, кого они не наказывают - это гомосеки. Подождите.... А ведь именно 3,14доры из голубого пула там и сидят! stuck_out_tongue_closed_eyes

Цитата: zoom
Все знают от
кого вы этих бумаг ждете.

Чумадан с бумажками


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№12 Написал: zoom РФ (Сегодня, 19:51) #
  • +2
  •  (8)

но в любом случае мы должны дождаться официальных бумаг
Все знают от
кого
вы этих бумаг ждете.


--------------------
Оправдываешься - значит виноват.
Регистрация: 21.11.2009
№11 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 19:51) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Ну вот. Уже возбудились...
Регистрация: 13.03.2012
№10 Написал: ffora russia (Сегодня, 19:49) #
  • 0
  •  (10)

бесстыжие продажные твари
Регистрация: 24.05.2016
№9 Написал: vlees... (Сегодня, 19:49) #
  • -4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
клоуны
Регистрация: 15.04.2017
№8 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 19:49) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Григорьянц просто п.из.дец! черт по жизни! ...а какие меры предпримет КДК к Еськову !???
Регистрация: 23.03.2009
№7 Написал: olegan кениг (Сегодня, 19:49) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
А на судью ничего не хотят завести?
Регистрация: 19.03.2011
№6 Написал: fox771 Питер-Ленинград (Сегодня, 19:48) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
5 лет пердива ему


--------------------
Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010
№5 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:48) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: valerman40
какая мощная атака была? а за Дзюбу что нибудь скажите?

у судьи тонкая душевная натура


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№4 Написал: avnik море (Сегодня, 19:48) #
  • -2
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Если бы судья судил честно и просто лопухнулся с первой красной карточкой, то, чувствуя свою вину, он бы никогда не удалил Павлюченко - максимум желтая. А так как он его удалил, то засветил свой интерес на 100% )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№3 Написал: imaginary (Сегодня, 19:48) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Краснодар»
о как
убивать матч можно, а посылать на х.й нельзя
Регистрация: 7.02.2010
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