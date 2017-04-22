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Артур Григорьянц: КДК может возбудить дело против Романа Павлюченко
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) имеет все основания для возбуждения дела против нападающего "Урала" Романа Павлюченко, который в матче чемпионата России с "Зенитом" был удален за атаку на главного арбитра Алексея Еськова. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
"Нам необходимо дождаться рапорта делегата матча. Конечно, все основания для возбуждения дела есть, здесь вопросов нет, но в любом случае мы должны дождаться официальных бумаг", - цитирует Григорьянца ТАСС.
"Нам необходимо дождаться рапорта делегата матча. Конечно, все основания для возбуждения дела есть, здесь вопросов нет, но в любом случае мы должны дождаться официальных бумаг", - цитирует Григорьянца ТАСС.
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