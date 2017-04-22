Войти Зарегистрироваться

Опрос:

"Спартак" чемпион?
Показать все опросы

Новости партнеров

Президент "Урала": ребята спрашивают: "Григорий Викторович, почему нас так?"

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал матч 24-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:2).

Екатеринбургская команда доигрывала матч ввосьмером из-за удалений Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова. Встречу обслуживал Алексей Еськов из Москвы.

"Как я должен защитить своих ребят? Мне что, пойти к судье этому? Или что? Ребята сейчас спрашивают: "Григорий Викторович, почему нас так?" А что я им скажу? Что я должен делать? Может, вы знаете? Я считаю, что мы играли лучше. Ребята молодцы. Они получат премию, потому что бились, играли и показали, что они настоящие мужики. Судья испортил матч.

Не было мысли увести команду с поля после третьего удаления? Нет, конечно. Причём здесь болельщики? Они пришли посмотреть футбол. Местные болельщики гнали вас в атаку… Потому что болельщиков не обманешь. Будут со "Спартаком" играть те, кто играет вторым номером у нас, что делать", - цитирует Иванова "Чемпионат.сом".
Теги: Урал Зенит Иванов
Сегодня, 20:33
Напечатать
7
(0)
{related-news}
№7 Написал: vlees... (Сегодня, 20:46) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
1 удаление левое,там игрок чисто в мяч играл,поэтому Павлюченко и вскипел,потом где удаление Дзюбы за удар в голову?

Питерское шапито такое говно что просто тошно уже,правильно питерские сделали что в конце игры стали болеть за Урал.
Регистрация: 15.04.2017
№6 Написал: 120220 (Сегодня, 20:44) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Урал»
Цитата: 22911
Не надо вести себя как быдло!

ОПЯТЬ ТЫ ГОВНО МАЛОЛЕТНЕЕ?
Регистрация: 29.07.2008
№5 Написал: avnik море (Сегодня, 20:43) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Egorysche
хоть и не болельщик зенита, но плюсую!!! все карточки по делу, а игрокам урала себя надо научиться вести себя подобающим образом


А чей ты болельщик? )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№4 Написал: Egorysche (Сегодня, 20:40) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: 22911
Не надо вести себя как быдло!

хоть и не болельщик зенита, но плюсую!!! все карточки по делу, а игрокам урала себя надо научиться вести себя подобающим образом
Регистрация: 26.03.2015
№3 Написал: vlees... (Сегодня, 20:39) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Потому что нужно было чтобы голубое шапито победило в 1 матче на позор арене и мерзкий воришка Миллера отпраздновал забитые мячи.
Регистрация: 15.04.2017
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 20:39) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 22911
Не надо вести себя как быдло!

лучше как зенытик плаксы.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№1 Написал: 22911 СПБ (Сегодня, 20:38) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не надо вести себя как быдло!
Регистрация: 16.11.2014
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.