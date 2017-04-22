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Денис Глушаков может получить трехматчевую дисквалификацию

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков удален в гостевой игре 24-го тура премьер-лиги с "Ростовом" (0:3) за "серьезное нарушение правил (удар соперника ногой в верхнюю часть голени, с использованием шипов, в борьбе за мяч, без нанесения травмы)". Нарушение капитан красно-белых допустил в стыке с хавбеком дончан Кристианом Нобоа.

В соответствии со статьей 94 дисциплинарного регламента РФС это наказывается дисквалификацией до трех матчей.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Глушаков Спартак Ростов
Сегодня, 21:39
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(6)
№30 Написал: RomaMoscow1996 Москва (Сегодня, 22:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
1 Спартак 24 54

5 Ростов 24 36ilovefootball,

ты че несешь у/бан?
Регистрация: 12.08.2015
№29 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 22:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ilovefootball
Спартачи ну не нойте, Ростов - это сила, Спартак - это результат провала ЦСКА и Зенита(Ростова в ЛЕ) в этом сезоне. Игры у Спартака как не было, так и нет, тупо беготня.

Ростов - это мыльный пузырь... Уйдёт бекиич и не будет ростова....
Кто нибудь может возразить?

Цитата: vitaliy1977
Цитата: ilovefootball
Спартачи ну не нойте, Ростов - это сила, Спартак - это результат провала ЦСКА и Зенита(Ростова в ЛЕ) в этом сезоне. Игры у Спартака как не было, так и нет, тупо беготня.

Ростов - это мыльный пузырь... Уйдёт бекиич и не будет ростова....
Кто нибудь может возразить?

С кем забиться, что после ухода бердыева, ростов, в следующем сезоне, слетит нахрен.......
Регистрация: 13.03.2012
№28 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 22:16) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Вопиющее нарушение-гнать его на 5 игр!
Регистрация: 15.03.2009
№27 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 22:16) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ну и чего тогда "плач Ярославны"?
Регистрация: 24.09.2013
№26 Написал: кандид (Сегодня, 22:15) #
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Все оченно мерзко. Отчего так ?
Регистрация: 29.09.2016
№25 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 22:15) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
удар соперника ногой в верхнюю часть голени, с использованием шипов, в борьбе за мяч, без нанесения травмы

То же самое сделал игрок Урала, только не в голень, а в голеностоп. Формулировку - один в один можно клеить...
Регистрация: 24.09.2013
№24 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 22:14) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Глушаков - это похороны, мясная поговорка , так вот если получит 3 игры, то он похоронил центр поля, не известно, что с Жано и фернандо, там по ходу могут быть травмы. А в защите с кутеповым недоделанным и таски мясо наплачется еще
Регистрация: 31.05.2016
№23 Написал: ilovefootball (Сегодня, 22:14) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Спартачи ну не нойте, Ростов - это сила, Спартак - это результат провала ЦСКА и Зенита(Ростова в ЛЕ) в этом сезоне. Игры у Спартака как не было, так и нет, тупо беготня.
Регистрация: 18.03.2013
№22 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 22:10) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sidhe
Удар Дзюбы по лицу соперника как наказывается по регламенту?

Мне кажется, что уже отвечал вам на этот вопрос.
А Глушакову ни кто ничего не влепит. Таких стыков в каждом матче куча, за красную пропустит сколько положено и все.
Регистрация: 6.11.2011
№21 Написал: Thor (Сегодня, 22:09) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Странно , что Азмуну за похожий фол дали всего лишь желтую


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Спартаковские болельщики ... Это такой народ, что к ним надо прислушиваться. Иначе они и убить могут" К.И.Бесков
Регистрация: 19.11.2009
№20 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 22:06) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: achill
Разорвем и Урал и коней.

дупло зашейте своё для начала
губашлёп отыгрался


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№19 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 22:04) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: FedorFedorych
Можно не сомневаться, учитывая всю бомжеконскую срань в дисциплинарном комитете. Они будут до последнего цепляться за надежду "выцыганить" или копытами выбить золото.

Игрок заслужил наказание, а вы тут заговор строите
Регистрация: 27.08.2008
№18 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 22:00) #
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ditrih
по делам губошлёпу

Тебя, гандон использованный, можно сажать лет на 10 только за аватарку...
Регистрация: 13.03.2012
№17 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 21:59) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
уже никто ничему не удивляется


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№16 Написал: Слава Алетурович (Сегодня, 21:53) #
  • +2
  •  (10)

почему акинфеева не удалили ещё не понятно никому???
Регистрация: 19.08.2015
№15 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 21:52) #
  • +7
  •  (15)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Sidhe
Удар Дзюбы по лицу соперника как наказывается по регламенту?

Удалением пострадавшего.
Регистрация: 19.10.2008
№14 Написал: achill Ульяновск (Сегодня, 21:52) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Разорвем и Урал и коней.


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Нас мало, но мы - греки!
Регистрация: 4.11.2007
№13 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 21:51) #
  • +1
  •  (9)
online

Вот и наступил апогей действа.....- кто круче, кто ничего не чурается... В грязной драке - любые способы хороши??? Российский футбол Бл.дь.((
Регистрация: 28.12.2015
№12 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:47) #
  • -7
  •  (21)
online
Болеет за:
«Зенит»
свиньи даже в правилах заговор видят


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№11 Написал: papic777 СПБ (Сегодня, 21:47) #
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
:
Цитата: FedorFedorych
Можно не сомневаться, учитывая всю бомжеконскую срань в дисциплинарном комитете.

smile smile smile какой кошмар и тут мы виноваты smile кто у нас хоть там сидит? назови хоть одну фамилию
Регистрация: 27.03.2008
№10 Написал: Bender г.Ростов-на-Дону (Сегодня, 21:45) #
  • -11
  •  (25)
Болеет за:
«Ростов»
ГЛУЧМАКОВ ТЫ ПОЗОРИШЬ РОСТОВСКУЮ ОБЛАСТЬ !!! ОСТАВАЙСЯ В МОСКАЛЯНДИИ ЧЕПУШИЛО !!!!
Регистрация: 12.03.2012
№9 Написал: Sidhe (Сегодня, 21:45) #
  • +7
  •  (21)
online

Удар Дзюбы по лицу соперника как наказывается по регламенту?


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№8 Написал: Colambous Южный берег Ледовитого океана (Сегодня, 21:44) #
  • 0
  •  (20)
online

Этому колхознику воще надо пяток...Зазвездил губошлепый...
Регистрация: 24.11.2016
№7 Написал: FedorFedorych Ладыжин (Сегодня, 21:44) #
  • +2
  •  (24)
Болеет за:
«Спартак»
Можно не сомневаться, учитывая всю бомжеконскую срань в дисциплинарном комитете. Они будут до последнего цепляться за надежду "выцыганить" или копытами выбить золото.
Регистрация: 18.02.2012
№6 Написал: ctalin камендань (Сегодня, 21:43) #
  • -12
  •  (18)

много футболеров на озверин перешли...в этом туре ...урал так вообще хотел новый стадик красненьким окрапить так не дали....
Регистрация: 20.03.2016
№5 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 21:43) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Побоятся думаю, столько судейских косяков давно не было, нагнетать не стоит
Регистрация: 30.08.2009
№4 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 21:43) #
  • -2
  •  (16)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Заслужил - что тут говорить.
Регистрация: 20.02.2013
№3 Написал: achill Ульяновск (Сегодня, 21:43) #
  • -5
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Все равно мы-чемпионы!


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Нас мало, но мы - греки!
Регистрация: 4.11.2007
№2 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 21:43) #
  • -1
  •  (21)
online
Болеет за:
«Спартак»
Давайте может,уже сразу ,бомжам чемпионство отдадим и закроем чемп! А то пошла какая-то отвратительная мышиная возня,аж противно! Похоже,всё,как-то не по плану,в этом сезоне пошло,да,пиндосы?!
Регистрация: 14.02.2007
№1 Написал: Ditrih (Сегодня, 21:42) #
  • -2
  •  (24)
Болеет за:
«Зенит»
по делам губошлёпу
Регистрация: 1.06.2014
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