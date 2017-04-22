Денис Глушаков может получить трехматчевую дисквалификацию

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков удален в гостевой игре 24-го тура премьер-лиги с "Ростовом" (0:3) за "серьезное нарушение правил (удар соперника ногой в верхнюю часть голени, с использованием шипов, в борьбе за мяч, без нанесения травмы)". Нарушение капитан красно-белых допустил в стыке с хавбеком дончан Кристианом Нобоа.В соответствии со статьей 94 дисциплинарного регламента РФС это наказывается дисквалификацией до трех матчей.