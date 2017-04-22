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Андрей Лунев: хотел бы извиниться перед болельщиками за такую игру

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев поделился впечатлениями от домашней победы над "Уралом" (2:0) в матче 24-го тура РФПЛ.

"Эмоции положительные, стадион — супер. Поле, конечно, неидеальное, все прекрасно видели. Спасибо болельщикам за такую поддержку. Хотелось бы перед ними извиниться за такую игру, мы должны по-другому выступать. Пока ещё не почувствовал, что стадион домашний. Со временем это чувство должно пройти.

Не могу прокомментировать удаления, находился на другом конце поля. Честно, сложно вспомнить, когда ещё в матче было три удаления, может быть, когда массовые драки случались.

В первом тайме не вспомню голевые моменты у "Зенита", подходы были, но не так опасно. После перерыва у нас было больше моментов, надо было реализовывать и до удалений, и после. Вымучили эту победу, по-другому не сказать", - цитирует Лунева "Чемпионат.сом".
Теги: Лунев Зенит Урал
Сегодня, 23:22
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4
(1)
№4 Написал: Freak СПб (Сегодня, 23:51) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Андрюх, к тебе то какие могут быть претензии ?
Играй, прояви себя и посади грека на долгую банку. Мне кажется, что тебе это по силам.
Удачи!


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"Дороги в стране...
Как машины в стране...
Как и зарплаты, футбол, ЖКХ и, конечно, кино.... Го..."
Регистрация: 18.02.2011
№3 Написал: Vinsat (Сегодня, 23:41) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Принимаю


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Вы бизнесмен?
Регистрация: 17.04.2017
№2 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 23:31) #
  • +1
  •  (1)

Ну вот, Андрюха ещё не зажрался - адекватно!!! Спасибо за честность!
Регистрация: 28.12.2015
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 23:26) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
А какие к Луневу претензии? ))) Нормальный воротник - всем бы такого...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
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