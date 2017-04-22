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Андрей Лунев: хотел бы извиниться перед болельщиками за такую игру
Вратарь "Зенита" Андрей Лунев поделился впечатлениями от домашней победы над "Уралом" (2:0) в матче 24-го тура РФПЛ.
"Эмоции положительные, стадион — супер. Поле, конечно, неидеальное, все прекрасно видели. Спасибо болельщикам за такую поддержку. Хотелось бы перед ними извиниться за такую игру, мы должны по-другому выступать. Пока ещё не почувствовал, что стадион домашний. Со временем это чувство должно пройти.
Не могу прокомментировать удаления, находился на другом конце поля. Честно, сложно вспомнить, когда ещё в матче было три удаления, может быть, когда массовые драки случались.
В первом тайме не вспомню голевые моменты у "Зенита", подходы были, но не так опасно. После перерыва у нас было больше моментов, надо было реализовывать и до удалений, и после. Вымучили эту победу, по-другому не сказать", - цитирует Лунева "Чемпионат.сом".
"Эмоции положительные, стадион — супер. Поле, конечно, неидеальное, все прекрасно видели. Спасибо болельщикам за такую поддержку. Хотелось бы перед ними извиниться за такую игру, мы должны по-другому выступать. Пока ещё не почувствовал, что стадион домашний. Со временем это чувство должно пройти.
Не могу прокомментировать удаления, находился на другом конце поля. Честно, сложно вспомнить, когда ещё в матче было три удаления, может быть, когда массовые драки случались.
В первом тайме не вспомню голевые моменты у "Зенита", подходы были, но не так опасно. После перерыва у нас было больше моментов, надо было реализовывать и до удалений, и после. Вымучили эту победу, по-другому не сказать", - цитирует Лунева "Чемпионат.сом".
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