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Александр Бухаров: Граня, знаю, как ты хотел этой победы над "Спартаком"

Форвард "Ростова" Александр Бухаров, оформивший дубль в ворота "Спартака" (3:0), в своем инстаграме упомянул партнера по команде Владимира Граната, который из-за травмы не смог принять участие в игре против своей бывшей команды.

"Ростов" с победой! Граня, знаю, как ты хотел этой победы! Мужики! Спасибо болельщикам за поддержку", — написал Бухаров.
Теги: Бухаров Спартак Ростов Гранат
Сегодня, 00:14
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№1 Написал: Vinsat (Сегодня, 01:08) #
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Болеет за:
«Зенит»
Приятно когда свиньям забивают бывшие Зенитовцы.Прошу прощения,Спартаку.


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