Александр Бухаров: Граня, знаю, как ты хотел этой победы над "Спартаком"

Форвард "Ростова" Александр Бухаров, оформивший дубль в ворота "Спартака" (3:0), в своем инстаграме упомянул партнера по команде Владимира Граната, который из-за травмы не смог принять участие в игре против своей бывшей команды.



"Ростов" с победой! Граня, знаю, как ты хотел этой победы! Мужики! Спасибо болельщикам за поддержку", — написал Бухаров.