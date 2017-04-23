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Оцените судейство в матче "Зенит" - "Урал"
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Вячеслав Варюшин: Глушаков – интеллигентный игрок, жёлтой карточки было достаточно

Бывший арбитр Вячеслав Варюшин высказался о российском судействе и оценил работу главного рефери Михаила Вилкова в матче 24-го тура РФПЛ "Ростов" — "Спартак" (3:0).

"Недавно проводился семинар, обсуждались тенденции в судействе. Видать, арбитрам так запутали мозги, что в этом туре допустили много ошибок: Алексей Еськов в матче "Зенит" – "Урал" напорол прилично, удалил игроков ни за что.

Что касается удаления Дениса Глушакова, то в этом эпизоде достаточно было показать жёлтую карточку. Не знаю, чем руководствовался Михаил Вилков, удаляя футболиста. Тем более Глушаков – интеллигентный игрок, грубостью никогда не отличался.

В игре "Локомотив" – "Амкар" Сергей Иванов и вовсе отобрал у "железнодорожников" два очка. Пенальти в ворота "Локомотива" близко не было", - цитирует Варюшкина "Чемпионат.сом".
Теги: Глушаков Спартак Ростов
Сегодня, 00:28
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(3)
№6 Написал: Рованиеми С-Пб (Сегодня, 01:29) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Так судья ему желтую и предлагал. Но он сам сказал: Нет! Давай красную! Или что-то вроде того smile


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И это пройдет
Регистрация: 19.08.2010
№5 Написал: Главный (Сегодня, 00:57) #
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Болеет за:
ЦСКА
Интелегентный Глушаков должен был получить желтую на Багдасаряне, кидался на игроков бил по ногам в мяч вообще не попадал, удалили его по делу.
С Уважением.
Регистрация: 3.04.2017
№4 Написал: Vinsat (Сегодня, 00:49) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Когда три раза"чемпеону"под жопу плюнут,интелегенция как то исчезает.


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Вы бизнесмен?
Регистрация: 17.04.2017
№3 Написал: Remis (Сегодня, 00:44) #
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Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: Skyline
забавно везде судьи гады. а дениску низачто удалили))

вот и в матче с зенитом все на судей повалали. и типа зенит всех купил. а это был чистейший матч на красавце стадионе. зенит всегда останется далеко от всяких там коррупционных скандалов.
Регистрация: 23.04.2017
№2 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 00:39) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
забавно везде судьи гады. а дениску низачто удалили))


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№1 Написал: lra (Сегодня, 00:36) #
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Варюшин кто это вообще......Все 3 карты по делу Если тебе судейка в 3 дивизионе в рожу харкали наподобе павло.....умывайся....
Регистрация: 25.09.2016
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