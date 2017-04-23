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Виталий Мутко: "Спартак" сыграл неудачно, "Ростов" заслуженно победил

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал красную карточку полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова в матче с "Ростовом" (0:3).

"Удаление Глушакова? Ну а что? Прямой ногой пошел в ногу, мог сломать просто. Бывают у каждой команды неудачные игры, и у футболистов. Вот "Спартак" провел этот матч неудачно, вот и все. Кого тут винить? "Ростов" был лучше и победил заслуженно. Никто не умаляет заслуг "Спартака", но он сыграл сегодня неудачно. Бывают такие игры, их надо пережить и готовиться к следующим матчам. Тот же Глушаков – ответственный игрок, но были четыре-пять эпизодов в определённый отрезок времени, когда он мог в любой момент получить карточку, это все видно было. Возможно, тренеру, хотя он никогда и не критикует арбитров, стоило остановить игру, подозвать его или даже заменить. Он же чувствует нерв, видит, наверное, что игра не идет, и что игрока сейчас потеряешь. Но не мне ему советы давать", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
Теги: Мутко Спартак Ростов
Сегодня, 08:23
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