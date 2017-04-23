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Арбитр Иванов извинился перед Семиным за ошибки в матче "Локомотив" - "Амкар"
Арбитр Сергей Иванов, работавший на матче 24-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Амкар", принес извинения главному тренеру железнодорожников Юрию Семину за ошибки, решившие исход встречи, сообщает ТАСС.
В субботу "Локомотив" сыграл вничью с "Амкаром" на своем поле со счетом 3:3. По мнению Семина, Иванов ошибочно назначил пенальти в ворота железнодорожников, а также засчитал гол из положения вне игры.
В субботу "Локомотив" сыграл вничью с "Амкаром" на своем поле со счетом 3:3. По мнению Семина, Иванов ошибочно назначил пенальти в ворота железнодорожников, а также засчитал гол из положения вне игры.
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