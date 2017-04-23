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Арбитр Иванов извинился перед Семиным за ошибки в матче "Локомотив" - "Амкар"

Арбитр Сергей Иванов, работавший на матче 24-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Амкар", принес извинения главному тренеру железнодорожников Юрию Семину за ошибки, решившие исход встречи, сообщает ТАСС.

В субботу "Локомотив" сыграл вничью с "Амкаром" на своем поле со счетом 3:3. По мнению Семина, Иванов ошибочно назначил пенальти в ворота железнодорожников, а также засчитал гол из положения вне игры.
Теги: Семин Локомотив Амкар
Сегодня, 08:28
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№2 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 08:36) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: anatolik189
А чо,так можно!Накосячил,извинился и готовься к следующему матчу!

как сказала одна продавщица своему директору, когда снова опоздала на работу, ну что мне теперь обоссаться что ли..)
Регистрация: 19.05.2015
№1 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 08:31) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
А чо,так можно!Накосячил,извинился и готовься к следующему матчу!
Регистрация: 2.04.2012
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