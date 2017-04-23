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Роман Павлюченко: когда поняли, что можем обыграть "Зенит", судья берет и делает вещи, которые невозможно принять

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко заявил, что главный арбитр встречи с "Зенитом" Алексей Еськов внаглую делал вещи, которые было невозможно принять.

"Все видели, что произошло - я на эмоциях начал разговаривать с судьей. Наверное, не должен был так делать, но это игра, мы не в самом лучшем положении в турнирной таблице, нам каждое очко важно. Мы вчера приехали не проигрывать, мы приехали побеждать или как минимум увести ничью. И когда игра складывалась, мы понимали, что реально можем обыграть "Зенит", судья берет и внаглую делает вещи, которые я не мог понять и принять.

Я, как самый старший игрок команды, подбежал к судье и стал на эмоциях разговаривать. Так нельзя делать, но я тоже человек, меня перехлестнули нервы, эмоции, и я начал подкрикивать на судью, схватил его за руку и спросил: "Зачем вы это делаете?", за что получил желтую. После этого я не успокоился, продолжал спорить, и получил уже красную.

Не сдержался, признаю, но я хотел заступиться за партнеров по команде, мне не все равно на результат. Я играю за "Урал", я переживаю за результат. Но то, что произошло вчера, просто не укладывается в голове. Я считаю, что так поступать нельзя. Я понимаю, что открывали новую арену и "Зенит" должен выиграть, но надо играть в честный футбол", цитирует Павлюченко ТАСС.
Теги: Павлюченко Урал Зенит
Сегодня, 11:40
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№4 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 11:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
Дядюшка Мюллер еще раз напомнил, что вы быдло, а решают "правильные" люди в этой стране
Регистрация: 30.08.2009
№3 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 11:48) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Роман..я бы не удивился,если бы вышли Орлов и погорелов на замену..
Регистрация: 14.12.2011
№2 Написал: casabl (Сегодня, 11:47) #
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online

Зато , какая интрига!


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
№1 Написал: Распутин (Сегодня, 11:43) #
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а что ты хочешь Роман...? там вся голубая пиздобратия собралась... особенно жирное епло мюллера...
Регистрация: 2.04.2017
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