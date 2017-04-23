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Игорь Акинфеев пропускает тренировку ЦСКА

Футболисты ЦСКА после одного выходного начали подготовку к матчу 25-го тура российской Премьер-Лиги с "Локомотивом".

В воскресном занятии на базе в Ватутинках принимают участие все основные игроки "армейцев" за исключением голкипера и капитана Игоря Акинфеева. Возобновили работу в общей группе полузащитник Георги Миланов и Зоран Тошич, пропустившие последние матчи по состоянию здоровья, сообщает "Чемпионат.сом".
Теги: Акинфеев ЦСКА
Сегодня, 13:38
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№3 Написал: Bang-bang (Сегодня, 14:35) #
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Тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал, что голкипер Игорь Акинфеев и нападающий Аарон Оланаре сегодня занимались по индивидуальной программе, но завтра вернутся в общую группу.

ЦСКА после одного выходного начал подготовку к матчу 25-го тура российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», который состоится на «Арене ЦСКА» 26 апреля.

«Акинфеев и Оланаре в воскресенье занимались по индивидуальной программе, но уже в понедельник возобновят работу в общей группе. К «Локомотиву» ЦСКА готовится в полном составе, больных и травмированных нет»
Регистрация: 22.03.2017
№2 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 14:31) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Какая то полуновость. Сказали А. Так говорите и Б.


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№1 Написал: Седой Россия (Сегодня, 14:22) #
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Болеет за:
ЦСКА
А по какой причине?


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
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