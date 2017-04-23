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Илья Геркус: "Локомотив" сделает все, чтобы действия судьи Иванова не остались безнаказанными

"Локомотив" будет требовать наказания главного арбитра матча чемпионата России против пермского "Амкара" Сергея Иванова, сообщил президент столичного клуба Илья Геркус.

"Мы предпримем все возможные действия в рамках действующих процедур, чтобы подобные действия не оставались безнаказанными. Будем требовать наказания главного судьи и линейного, непосредственно участвовавшего в эпизоде с несправедливым назначением пенальти и голом, забитым с многочисленными, а мы насчитали четыре, нарушениями правил", - цитирует Геркуса ТАСС.
Теги: Геркус Локомотив Амкар
Сегодня, 14:07
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№3 Написал: garford (Сегодня, 14:26) #
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online

Мне Локомотив пофиг, но опять этот Иванов, мало ему наказаний за игру в Питере Зенит-Спартак, ему опять дали шанс работать, а он опять х-вертит дятел, если его не дисквалифицируют, то он считай нажил себе ещё одного кровничка в лице Локомотива.
Регистрация: 5.07.2016
№2 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 14:24) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Иванов верни очки в турнирной таблице и спи спокойно !!!!!! А так в "Черный список"
Регистрация: 18.03.2012
№1 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 14:10) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
технарь амкару? вряд ли, поезд ушёл.очки потеряны.


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найду
Регистрация: 13.04.2008
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