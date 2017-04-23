Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Оцените судейство в матче "Зенит" - "Урал"
Новости партнеров
Лента новостей:
14:07
Илья Геркус: "Локомотив" сделает все, чтобы действия судьи Иванова не остались безнаказанными (3)
Илья Геркус: "Локомотив" сделает все, чтобы действия судьи Иванова не остались безнаказанными (3)
13:53
Ошибка и спасение Драгуна, невезение гостей и пара стандартов. "Томь" уступила "Оренбургу" дома
Ошибка и спасение Драгуна, невезение гостей и пара стандартов. "Томь" уступила "Оренбургу" дома
13:13
"Судье не раз шепнём "Мерси боку". Реакция соцсетей и медиа на открытие стадиона "Зенита" (12)
"Судье не раз шепнём "Мерси боку". Реакция соцсетей и медиа на открытие стадиона "Зенита" (12)
13:07
Неймар не сыграет против "Реала" (3)
Неймар не сыграет против "Реала" (3)
11:40
Роман Павлюченко: когда поняли, что можем обыграть "Зенит", судья берет и делает вещи, которые невозможно принять (51)
Роман Павлюченко: когда поняли, что можем обыграть "Зенит", судья берет и делает вещи, которые невозможно принять (51)
Вчера 23:44
"Милан" пожелал здоровья Златану Ибрагимовичу
"Милан" пожелал здоровья Златану Ибрагимовичу
Вчера 23:38
"Фиорентина" забила пять голов "Интеру" (1)
"Фиорентина" забила пять голов "Интеру" (1)
Вчера 23:37
Гол Гризманна принес "Атлетико" победу над "Эспаньолом" (1)
Гол Гризманна принес "Атлетико" победу над "Эспаньолом" (1)
Вчера 23:27
Превью. 33 тур. ФНЛ
Превью. 33 тур. ФНЛ
Вчера 23:09
Ибрагим Цаллагов: такой у нас чемпионат - все команды оказывают упорное сопротивление (2)
Ибрагим Цаллагов: такой у нас чемпионат - все команды оказывают упорное сопротивление (2)
Вчера 22:28
Артем Дзюба: всех - с открытием нового стадиона (34)
Артем Дзюба: всех - с открытием нового стадиона (34)
Илья Геркус: "Локомотив" сделает все, чтобы действия судьи Иванова не остались безнаказанными
"Локомотив" будет требовать наказания главного арбитра матча чемпионата России против пермского "Амкара" Сергея Иванова, сообщил президент столичного клуба Илья Геркус.
"Мы предпримем все возможные действия в рамках действующих процедур, чтобы подобные действия не оставались безнаказанными. Будем требовать наказания главного судьи и линейного, непосредственно участвовавшего в эпизоде с несправедливым назначением пенальти и голом, забитым с многочисленными, а мы насчитали четыре, нарушениями правил", - цитирует Геркуса ТАСС.
"Мы предпримем все возможные действия в рамках действующих процедур, чтобы подобные действия не оставались безнаказанными. Будем требовать наказания главного судьи и линейного, непосредственно участвовавшего в эпизоде с несправедливым назначением пенальти и голом, забитым с многочисленными, а мы насчитали четыре, нарушениями правил", - цитирует Геркуса ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.