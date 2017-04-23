Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Оцените судейство в матче "Зенит" - "Урал"
Показать все опросы

Новости партнеров

Игорь Албин: рок на матчах "Зенита" следует заменить классической музыкой

Вице-губернатор Игорь Албин считает, что рок-музыку во время проведения матчей "Зенита" на стадионе "Санкт-Петербург" следует заменить классикой в целях нивелирования предпосылок для агрессивного поведения со стороны болельщиков.

"Обратите внимание на рок-музыку, которая играла на "Санкт-Петербурге", на какое поведение такая музыка настраивает футбольных болельщиков? Лично у меня в течение получаса начала гудеть голова.

Надо задавать некий стандарт поведения, чтобы болельщики вели себя менее агрессивно. Я бы включил на стадионе музыку Чайковского, Штрауса, Шуберта, включил бы наш Кубанский казачий хор. Потому что эта культура мотивирует на иное поведение, это наша культура. А то, что я слышал на арене "Санкт-Петербург", меня, честно говоря, сильно смущает", - цитирует Албина ТАСС.
Теги: Албин Зенит
Сегодня, 14:26
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: olegan кениг (Сегодня, 14:36) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Рок музыка-это тоже культура,Кино,ДДТ,Алиса(леген
ды Питерского рока).Все зависит от человека,а не от музыки!
Регистрация: 19.03.2011
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.