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Роман Зобнин: выиграем оставшиеся матчи – станем чемпионами, а если нет – будут проблемы
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин прокомментировал поражение своей команды в матче против "Ростова" (0:3).
"Не получилось в первую очередь забить. Плюс, "Ростов" хорошо играет на контратаках, и два из трех мячей мы пропустили именно в результате контратак. Не знаю, давил ли на кого-то из ребят тот факт, что ЦСКА с "Зенитом" свои матчи выиграли, но на меня точно нет. Я на результаты конкурентов не смотрю. А смысл? Нужно самим выходить и побеждать. Игру "Зенита" мы вообще не видели – успели посмотреть только первые 20 минут. Об отрыве от конкурентов тоже никто не думал. Нам еще шесть туров играть! Глупо сейчас считать, что мы уже чемпионы. Повторюсь, нужно выходить на поле и побеждать. Выиграем оставшиеся матчи – станем чемпионами, а если нет – будут проблемы. Вот и все", - приводит слова Зобнина [leech=http://matchtv.ru]"Матч ТВ"[/leech.
"Не получилось в первую очередь забить. Плюс, "Ростов" хорошо играет на контратаках, и два из трех мячей мы пропустили именно в результате контратак. Не знаю, давил ли на кого-то из ребят тот факт, что ЦСКА с "Зенитом" свои матчи выиграли, но на меня точно нет. Я на результаты конкурентов не смотрю. А смысл? Нужно самим выходить и побеждать. Игру "Зенита" мы вообще не видели – успели посмотреть только первые 20 минут. Об отрыве от конкурентов тоже никто не думал. Нам еще шесть туров играть! Глупо сейчас считать, что мы уже чемпионы. Повторюсь, нужно выходить на поле и побеждать. Выиграем оставшиеся матчи – станем чемпионами, а если нет – будут проблемы. Вот и все", - приводит слова Зобнина [leech=http://matchtv.ru]"Матч ТВ"[/leech.
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