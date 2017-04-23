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Эрик Бикфалви: я не то что никого не бил – я вообще пас отдавал

Полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви прокомментировал свое удаление в матче против "Зенита" (0:2).

"За несколько минут до моей второй желтой карточки меня ударили сзади по ногам, и, поскольку судья был рядом и все видел, я спросил, почему он не свистнул. Он ответил, что в таких случаях надо продолжать бороться, а не падать. Я кивнул: ок, реф, больше вопросов нет. Их и по моей первой желтой карточке не было. Но когда меня удалили, я не то что никого не бил – я вообще пас отдавал! И успел ведь отдать, а мне потом в голеностоп прилетело", - цитирует футболиста Sportbox.
Теги: Бикфалви Урал Зенит
Сегодня, 15:45
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9
(6)
№9 Написал: Barmaley (Сегодня, 17:07) #
  • -2
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online

Не фига вопросы судьям задавать. Или надо все видеозаписи уничтожить , чтобы такое говорить. Там еще пару моментов было похожих. По совокупности и получил. Зачем так играть , имея желтую?

Sidhe,
До стычки была борьба. Защитник блокировал Дзюбу всеми частями тела. А уж потом была разборка, в которой оба участвовали. Защитник не ангел в этой ситуации и это факт.Тем интереснее сегодня и завтра будет посмотреть фрагменты игры с повторами. Рейтинг будет зашкаливать на телеэкранах.
Регистрация: 17.04.2017
№8 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 16:44) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ребята! Вам просто не повезло оказаться не в том месте и не в то время.....
Уже до игры результат был известен.....
Регистрация: 13.03.2012
№7 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 16:43) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: какзайчонок
Хватит уже покрывать разнузданную грубость!Костоломам не место на поле!

ты же всегда адекватом был..что случилось?Первое место Спартака..
Регистрация: 14.12.2011
№6 Написал: Antip7 (Сегодня, 16:39) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: какзайчонок
Хватит уже покрывать разнузданную грубость!Костоломам не место на поле!

Поэтому Дзюбу нужно было удалять сразу, а он почему -то на поле остался
Регистрация: 29.08.2016
№5 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 16:36) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хватит уже покрывать разнузданную грубость!Костоломам не место на поле!
Регистрация: 15.03.2009
№4 Написал: casabl (Сегодня, 16:28) #
  • -1
  •  (5)

А я дедушку не бил, а я дедушку любил...


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
№3 Написал: Sidhe (Сегодня, 16:14) #
  • +3
  •  (11)
online

Ну там одного удалили вообще за то, что ему Бздюба в морду махнул


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 16:06) #
  • +4
  •  (16)

Сказали бил - значица бил. Прими красный прямоугольник как неизбежные, накинься ветошью и не отсвечивай. Не порть лазурным большой праздник. У них итак вишь - крыша уже протекает.
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: Казак Ли Хой Челябинск (Сегодня, 15:56) #
  • +7
  •  (17)

Это нормально. Гацкана тоже удалили за то, что ему Смольников на ногу наступил.


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Я усталый, старый клоун, я машу мечом картонным,
И в лучах моей короны умирает светоч дня.
Регистрация: 25.09.2009
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