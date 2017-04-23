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Ведран Чорлука из-за травмы пропустит шесть месяцев
Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука прошел медицинское обследование после полученной травмы в матче с "Амкаром".
Обследование подтвердило первоначальный диагноз - разрыв ахиллова сухожилия. Чорлука 26 апреля перенесет операцию в Финляндии и пропустит около шести месяцев, сообщает пресс-служба "Локомотива".
Обследование подтвердило первоначальный диагноз - разрыв ахиллова сухожилия. Чорлука 26 апреля перенесет операцию в Финляндии и пропустит около шести месяцев, сообщает пресс-служба "Локомотива".
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