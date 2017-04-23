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Ведран Чорлука из-за травмы пропустит шесть месяцев

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука прошел медицинское обследование после полученной травмы в матче с "Амкаром".

Обследование подтвердило первоначальный диагноз - разрыв ахиллова сухожилия. Чорлука 26 апреля перенесет операцию в Финляндии и пропустит около шести месяцев, сообщает пресс-служба "Локомотива".
Теги: Чорлука Локомотив
Сегодня, 16:13
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№2 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 16:38) #
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Болеет за:
ЦСКА
Здоровья...


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№1 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 16:33) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Здоровья, капитан!
Регистрация: 23.03.2016
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