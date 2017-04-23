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Дмитрий Полоз провел 150-й матч за "Ростов"

Матч 24-го тура РФПЛ со "Спартаком" стал 150-м в составе"Ростова" для нападающего Дмитрия Полоза.

"Желаем Диме новых побед и много голов!" - гласит сообщение на официальном сайте "Ростова".
Теги: Полоз Ростов Спартак
Сегодня, 16:46
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№1 Написал: Bender г.Ростов-на-Дону (Сегодня, 16:57) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
ЗДОРОВЬЯ ТЕБЕ ДИМОН И БЕЗ ТРАВМ !!!
Регистрация: 12.03.2012
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