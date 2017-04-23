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Дмитрий Тарасов: конечно, пенальти на совести арбитра
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов прокомментировал ничью своей команды в матче против "Амкара" (3:3).
- О судействе говорить не буду. Пусть ошибки арбитров разбирают и наказывают за них специально обученные люди. Что касается матча, первые 15-20 минут играли вальяжно, но вскоре включились и могли забивать два гола еще до перерыва. Во втором тайме вышли вперед, но не удержали счет. Обидно.
- Почему не получилось удержать счет?
- Конечно, пенальти на совести арбитра, но и мы слишком глубоко сели в оборону в концовке. Нужно было играть умнее. На последних минутах "Амкар" пошел в навал и сравнял счет. Чорлуку пришлось менять из-за травмы. Защитникам сложно войти в такую игру.
- О чем говорили в раздевалке?
- Обсудили какие-то моменты, судейство. Но более подробный разбор будет на базе. Нужно провести работу над ошибками и готовиться к матчу с ЦСКА.
- Как оцениваешь свою форму?
- С каждой игрой чувствую себя увереннее. Чем больше игровой практики, тем лучше.
ФК "Локомотив"
- О судействе говорить не буду. Пусть ошибки арбитров разбирают и наказывают за них специально обученные люди. Что касается матча, первые 15-20 минут играли вальяжно, но вскоре включились и могли забивать два гола еще до перерыва. Во втором тайме вышли вперед, но не удержали счет. Обидно.
- Почему не получилось удержать счет?
- Конечно, пенальти на совести арбитра, но и мы слишком глубоко сели в оборону в концовке. Нужно было играть умнее. На последних минутах "Амкар" пошел в навал и сравнял счет. Чорлуку пришлось менять из-за травмы. Защитникам сложно войти в такую игру.
- О чем говорили в раздевалке?
- Обсудили какие-то моменты, судейство. Но более подробный разбор будет на базе. Нужно провести работу над ошибками и готовиться к матчу с ЦСКА.
- Как оцениваешь свою форму?
- С каждой игрой чувствую себя увереннее. Чем больше игровой практики, тем лучше.
ФК "Локомотив"
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