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"Урал" будет добиваться пожизненной дисквалификации арбитра Еськова
"Урал" будет добиваться, чтобы арбитра Алексея Еськова, который работал на матче чемпионата России "Зенит" - "Урал", отстранили пожизненно за ошибки, сообщил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.
В матче между "Зенитом" и "Уралом" (2:0), который состоялся в субботу и стал первым на стадионе "Санкт-Петербург", Еськов удалил трех игроков екатеринбургской команды. На 60-й минуте он вынес второе предупреждение полузащитнику "Урала" Эрику Бикфалви, затем нападающий Роман Павлюченко резко отреагировал на такое решение судьи, атаковав его с оскорблениями, за что получил прямую красную карточку. А на 86-й минуте, когда "Зенит" вел в счете, Еськов показал вторую желтую карточку полузащитнику екатеринбуржцев Роману Емельянову после стычки с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой.
"Мы все отметили в рапорте делегата, а в протоколе не имеем права писать жалобу. Мое мнение, что судья работал предвзято, сейчас посмотрим, какое решение вынесет комиссия. Будем бороться, но мое мнение, что такой судья вообще не должен судить, мы будем добиваться, чтобы его отстранили вообще, чтобы другим неповадно было, ведь надо, чтобы такие люди заканчивали с судейством. Вся страна видела это, все об этом говорят, мне позвонили много людей, среди которых не только наши болельщики", - цитирует Иванова ТАСС.
В матче между "Зенитом" и "Уралом" (2:0), который состоялся в субботу и стал первым на стадионе "Санкт-Петербург", Еськов удалил трех игроков екатеринбургской команды. На 60-й минуте он вынес второе предупреждение полузащитнику "Урала" Эрику Бикфалви, затем нападающий Роман Павлюченко резко отреагировал на такое решение судьи, атаковав его с оскорблениями, за что получил прямую красную карточку. А на 86-й минуте, когда "Зенит" вел в счете, Еськов показал вторую желтую карточку полузащитнику екатеринбуржцев Роману Емельянову после стычки с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой.
"Мы все отметили в рапорте делегата, а в протоколе не имеем права писать жалобу. Мое мнение, что судья работал предвзято, сейчас посмотрим, какое решение вынесет комиссия. Будем бороться, но мое мнение, что такой судья вообще не должен судить, мы будем добиваться, чтобы его отстранили вообще, чтобы другим неповадно было, ведь надо, чтобы такие люди заканчивали с судейством. Вся страна видела это, все об этом говорят, мне позвонили много людей, среди которых не только наши болельщики", - цитирует Иванова ТАСС.
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