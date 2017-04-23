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"Урал" будет добиваться пожизненной дисквалификации арбитра Еськова

"Урал" будет добиваться, чтобы арбитра Алексея Еськова, который работал на матче чемпионата России "Зенит" - "Урал", отстранили пожизненно за ошибки, сообщил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

В матче между "Зенитом" и "Уралом" (2:0), который состоялся в субботу и стал первым на стадионе "Санкт-Петербург", Еськов удалил трех игроков екатеринбургской команды. На 60-й минуте он вынес второе предупреждение полузащитнику "Урала" Эрику Бикфалви, затем нападающий Роман Павлюченко резко отреагировал на такое решение судьи, атаковав его с оскорблениями, за что получил прямую красную карточку. А на 86-й минуте, когда "Зенит" вел в счете, Еськов показал вторую желтую карточку полузащитнику екатеринбуржцев Роману Емельянову после стычки с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой.

"Мы все отметили в рапорте делегата, а в протоколе не имеем права писать жалобу. Мое мнение, что судья работал предвзято, сейчас посмотрим, какое решение вынесет комиссия. Будем бороться, но мое мнение, что такой судья вообще не должен судить, мы будем добиваться, чтобы его отстранили вообще, чтобы другим неповадно было, ведь надо, чтобы такие люди заканчивали с судейством. Вся страна видела это, все об этом говорят, мне позвонили много людей, среди которых не только наши болельщики", - цитирует Иванова ТАСС.
Теги: Иванов Еськов Урал Зенит
Сегодня, 19:04
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13
(6)
№13 Написал: Sidhe (Сегодня, 19:22) #
  • -3
  •  (3)
online

У голубых сразу паника - "как же так, что И НАС честно судить будут? Нас нельзя, мы толерасты и меньшинства!"
Не ссыти убогие - есть еще Мешков, Иванов, Карасев, и один хрен, пока всем этим рулит президент голубого клуба - на третье место вас, жопоголово-кривоногих - вытянут. А судей новых наберут - Кержакова назначат, пусть отрабатывает


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№12 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 19:20) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: cska1971
По чьим правилам?

по футбольным
Регистрация: 20.07.2009
№11 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:20) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
а че не пожизненно назначить урал чемпионом?
из за одного спорного эпизода пожизненно? совсем голову потеряли

после того как мюллер начал угрожать увести голубых в севастополь,после непонравившегося ему судейства,не вам про судейство и про голову вякать.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№10 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 19:19) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: какзайчонок
займитесь футболом!


Ты предлагаешь формат 8*11 ? У Зенита здорово игра получается ,если у соперника трех игроков не хватает..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№9 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 19:19) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: Zamba
судил по правилам


По чьим правилам?
Регистрация: 26.01.2007
№8 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:16) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: какзайчонок
займитесь футболом!

что ж ты,плять,не говоришь это своей голубой недокоманде,которая в матче-открытии сортира,в который вгрохали немерено бабла,играла как обычно(читай-убого) и победить смогла лишь при помощи судейки,который чтобы дать вам шанс на победу был ВЫНУЖДЕН удалять игроков сопенрника?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№7 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 19:14) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
"Урал" будет добиваться, чтобы арбитра Алексея Еськова

за то что тот судил по правилам, а не по понятиям?
Регистрация: 20.07.2009
№6 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 19:13) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
а че не пожизненно назначить урал чемпионом?
из за одного спорного эпизода пожизненно? совсем голову потеряли


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№5 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 19:10) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«МЮ»
Павлюченко получил вторую желтую, а не прямую красную.
Регистрация: 26.09.2015
№4 Написал: Egorysche (Сегодня, 19:09) #
  • +3
  •  (7)
online

лучше бы своих игроков воспитывали (не фанат зенита)
Регистрация: 26.03.2015
№3 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 19:09) #
  • +1
  •  (5)
online

Ничего не получится,даже рассматривать
не будут,а если и будут,то
дисквалифицируют Урал...
Регистрация: 7.05.2010
№2 Написал: fd65 (Сегодня, 19:08) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Да Еськову похер.....Этому г#ндону обеспечили безбедную старость....
Регистрация: 3.12.2016
№1 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 19:06) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
займитесь футболом!
Регистрация: 15.03.2009
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