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Максим Митрофанов: на матче "Зенит" - "Урал" присутствовало 20 004 болельщиков
Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов разъяснил ситуацию по поводу посещаемости нового стадиона на матче "Зенит"-"Урал" (2:0) в 24-м туре чемпионата России.
"Албин оперирует данными ГК "Охрана", но поскольку стадион еще достраивается, а большая часть систем пропуска не налажена, то данные ГК "Охрана" касаются только тех зрителей, которые прошли через систему автоматических считывателей, а они далеко не везде работали. И система в лучшем случае фиксировала каждого второго пришедшего на стадион. Фактически пропуском на стадион занималась служба безопасности клуба, которая в рамках регламента осуществляла контроль и досмотр каждого болельщика. Нижний ярус вмещает около 21 000 зрителей, и, если посмотреть на картинку телетрансляции, совершенно очевидно, что он был практически заполнен. Наша билетная служба и служба безопасности подтверждают, что на матче присутствовало 20 004 болельщиков", - цитирует Митрофанова "Спорт-Экспресс".
"Албин оперирует данными ГК "Охрана", но поскольку стадион еще достраивается, а большая часть систем пропуска не налажена, то данные ГК "Охрана" касаются только тех зрителей, которые прошли через систему автоматических считывателей, а они далеко не везде работали. И система в лучшем случае фиксировала каждого второго пришедшего на стадион. Фактически пропуском на стадион занималась служба безопасности клуба, которая в рамках регламента осуществляла контроль и досмотр каждого болельщика. Нижний ярус вмещает около 21 000 зрителей, и, если посмотреть на картинку телетрансляции, совершенно очевидно, что он был практически заполнен. Наша билетная служба и служба безопасности подтверждают, что на матче присутствовало 20 004 болельщиков", - цитирует Митрофанова "Спорт-Экспресс".
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