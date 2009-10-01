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Максим Митрофанов: на матче "Зенит" - "Урал" присутствовало 20 004 болельщиков

Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов разъяснил ситуацию по поводу посещаемости нового стадиона на матче "Зенит"-"Урал" (2:0) в 24-м туре чемпионата России.

"Албин оперирует данными ГК "Охрана", но поскольку стадион еще достраивается, а большая часть систем пропуска не налажена, то данные ГК "Охрана" касаются только тех зрителей, которые прошли через систему автоматических считывателей, а они далеко не везде работали. И система в лучшем случае фиксировала каждого второго пришедшего на стадион. Фактически пропуском на стадион занималась служба безопасности клуба, которая в рамках регламента осуществляла контроль и досмотр каждого болельщика. Нижний ярус вмещает около 21 000 зрителей, и, если посмотреть на картинку телетрансляции, совершенно очевидно, что он был практически заполнен. Наша билетная служба и служба безопасности подтверждают, что на матче присутствовало 20 004 болельщиков", - цитирует Митрофанова "Спорт-Экспресс".
Теги: Митрофанов Албин Зенит Урал
Сегодня, 20:03
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№15 Написал: zoom РФ (Сегодня, 21:27) #
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Халва, халва, .. халва...


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Оправдываешься - значит виноват.
Регистрация: 21.11.2009
№14 Написал: MIG Piter (Сегодня, 21:17) #
  • +3
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online

Цитата: Сибирячок
Он, видимо, визуально посчитал количество вплоть до одного болельщика

когда я читаю таких как ты, у меня только одна мысль возникает: " бедняга, ведь таким придурком и помрешь" )))


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№13 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:12) #
  • -1
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Болеет за:
«Сибирь»
Он, видимо, визуально посчитал количество вплоть до одного болельщика. 20 004 - вот это глазомер. Примерно так же, как посчитал 15 миллионов.


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
#дайтелуческупоработать!
Регистрация: 17.10.2016
№12 Написал: Black Fox (Сегодня, 20:39) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Я-Спартач
там в помойке каждый всё время оправдывается))

Не сомневаюсь, что ты специалист по помойкам. Вечно дерьмом воняешь...


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№11 Написал: mospar (Сегодня, 20:35) #
  • +1
  •  (5)

Жиркову надо выдавать молоко за вредность, если будет играть в матчах с закрытой крышей,да и поле качается, раз укачало до рвоты Юру.
Регистрация: 20.05.2016
№10 Написал: Sidhe (Сегодня, 20:33) #
  • -2
  •  (8)
online

Цитата: Я-Спартач
там в помойке каждый всё время оправдывается))

"Извините, что мы к вам обращаемся! Сами мы не местные, приехали на лечение, украли все документы". Это ж у них вместо молитвы спокон веков! smile


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№9 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 20:29) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Хорошо не полсотни тысяч пришло ,воочию увидеть позорный матч.
Регистрация: 20.03.2014
№8 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 20:26) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
там в помойке каждый всё время оправдывается))


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№7 Написал: Распутин (Сегодня, 20:26) #
  • +3
  •  (9)

голубой аукцЫон... кто больше... "господа" бездомные...
Регистрация: 2.04.2017
№6 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 20:20) #
  • +3
  •  (9)

с каждым днём всё больше.....
пиджак импортный, кожаный....тоже три


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Удача и Бог!

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Регистрация: 20.11.2008
№5 Написал: Sidhe (Сегодня, 20:14) #
  • +1
  •  (9)
online

Не на матче, а на дешевом спектакле


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№4 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:13) #
  • +4
  •  (10)

И еще 10 млн. стояло у ворот - зайти боялись.
Регистрация: 3.03.2007
№3 Написал: fd65 (Сегодня, 20:11) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
А Миллера, Зубкова, Дюкова и Фурсенко посчитали ? Или эти четверо и есть довесок к 20000 ?
Регистрация: 3.12.2016
№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:11) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Да заипли уже.
Регистрация: 23.08.2016
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 20:08) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Это типа верхний ярус вмещает 47 тысяч??? бред сумасшедшего


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
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