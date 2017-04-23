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Ростовский ОМОН избил болельщиков "Спартака" (видео)

Вчера перед матчем 24-го тура чемпионата России "Ростов" - "Спартак" болельщики гостевой команды были избиты сотрудниками местного МВД.

Омоновцы начали отсекать приезжих от входа на стадион, а после начали бить их дубинками.

Видео
Теги: Спартак Ростов
Сегодня, 20:33
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37
(6)
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№37 Написал: Hitman (Сегодня, 21:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
колхозники ростовские
Регистрация: 20.04.2017
№36 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 21:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: CSKA085
обоссаные чемпионы

Обкончанные недовицечемпионы!!! smiley
Регистрация: 13.03.2012
№35 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:29) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Одиссей
Не знаю как сейчас,но в первую чеченскую чехи при упоминании ростовского ОМОНа реально обсыкались.

свиньи теперь какаться будут


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№34 Написал: Black Fox (Сегодня, 21:29) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord_Vik

привет гулливеру и ландскроне, вот уж кто цвет питерской интеллигенции

в отличии от вас, мы своих "гулливеров" не покрываем...


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№33 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:26) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Проявление насилия неприемлемо в спортивной среде, а уж бить бедных свинюшек, все равно что маленьких, наивных, глупеньких, мечтательных детей. Их надо всех в загон сгонять, и уже там: пороть, пороть, пороть....


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№32 Написал: zoom РФ (Сегодня, 21:24) #
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Цитата: Skyline
некоторые Омоновцы в разы умнее трибунного быдла

Так, в этом и вся суть.
Исключение подтверждает правило.


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Оправдываешься - значит виноват.
Регистрация: 21.11.2009
№31 Написал: урсукляк (Сегодня, 21:20) #
  • 0
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online

Цитата: Одиссей
Недавно был в поликлиннике МВД - глазам не поверил,как будто на базаре в Махачкале побывал

Вот именно
И так везде
Зверьков готовят - а ты говорищь ОМОН
Это не ОМОН
Регистрация: 23.04.2017
№30 Написал: Black Fox (Сегодня, 21:20) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: seryu
аётся пожелать тебе попасть вот так же, когда всей семьёй придёшь поддержать любимую команду.

Где ты на видео хоть одну семью нашел? Или ваши отморозки уже однополые браки стали заключать?


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№29 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 21:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: CSKA085
обоссаные чемпионы

чемпионы пока вы.
Мы еще не чемпионы, но очень хотим ими стать, это правда.
Твои оскорбления сейчас просто показывают насколько ты быдлота. Вот и всё.

Цитата: Skyline
Омоновцы в разы умнее трибунного быдла

привет гулливеру и ландскроне, вот уж кто цвет питерской интеллигенции.
Регистрация: 22.09.2007
№28 Написал: урсукляк (Сегодня, 21:18) #
  • -1
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online

Цитата: Сибирячок
Не знаю ни одного нормального омоновца - сплошь одноизвилииные дегенераты. Хоть что мне тут пишите, но им прямая дорога в ад.

Так они и так в преддверии ада - а это тренировка
Регистрация: 23.04.2017
№27 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 21:17) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Краснодар»
урсукляк,
сейчас другие времена - все может быть.Недавно был в поликлиннике МВД - глазам не поверил,как будто на базаре в Махачкале побывал. smile
Регистрация: 20.02.2013
№26 Написал: Bender г.Ростов-на-Дону (Сегодня, 21:17) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: 13iv74
Ростовское быдло... Какой там чемпионат Мира... Лузгайте семки...

ПОРОСЯТКЕ ВЕДИТЕ СЕБЯ АДЕКВАТНО, И НА БУДУЮЩЕЕ НЕ НУЖНО В ПАРКЕ ТРОГАТЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ , КОТОРЫЕ ДАЖЕ НЕ ФАНАТЫ, А ПОТОМ ЕЩЕ ЧЕМ-ТО НЕ ДОВОЛЬНЫ !!! А РОСТОВСКОМУ ОМОНУ СКАЖИТЕ СПАСИБО ,ЧТО К АВТОБУСАМ СОПРОВОДИЛИ,А ТЕПЕРЬ ОБОСНУЙТЕ ГЕИ КНОПАЧНЫЕ ХИТО БЫДЛО ???? СВИННОРЫЛЫЕ В МОСКАЛЯНДИИ БЫКУЙТЕ !!!
Регистрация: 12.03.2012
№25 Написал: zoom РФ (Сегодня, 21:17) #
  • -1
  •  (3)

Welcome to Russia to the World Cup.


--------------------
Оправдываешься - значит виноват.
Регистрация: 21.11.2009
№24 Написал: урсукляк (Сегодня, 21:15) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: seryu
остаётся пожелать тебе попасть вот так же, когда всей семьёй придёшь поддержать любимую команду.

Это ж мент поганный - он всегда против людей
Регистрация: 23.04.2017
№23 Написал: alexey.shomin.9 Баден-Баден (Сегодня, 21:14) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
CSKA085,
ну к чему такая грубость-то,уважаемый?после таких высказываний нас считают быдлом,к сожалению... .
Регистрация: 30.10.2012
№22 Написал: seryu Москва (Сегодня, 21:12) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: Урал
в гостях надо вести себя по-человечески,а своё московское хамство оставить дома...

Попробуй включить голову и без клубных эмоций, пересмотреть видео,
если не изменил своего мнения, остаётся пожелать тебе попасть вот так же, когда всей семьёй придёшь поддержать любимую команду.
Регистрация: 17.03.2009
№21 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:11) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
в ОМОНЕ никогда не было и не будет людей с мозгами. Это звериная сущность, отборная звериная сущность. Не знаю ни одного нормального омоновца - сплошь одноизвилииные дегенераты. Хоть что мне тут пишите, но им прямая дорога в ад.

о клавиатурный герой))) ты подойди в лицо скажи это омоновцу) посмотрим что от тебя останется.
да и для тебя будет сюрпризом но некоторые Омоновцы в разы умнее трибунного быдла


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№20 Написал: trent (Сегодня, 21:11) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Отодрали по всем фронтам. Ростов - папа.

ну, ну...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№19 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 21:09) #
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
ЦСКА
обоссаные чемпионы
Регистрация: 20.08.2015
№18 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 21:08) #
  • -1
  •  (11)

Ростовское быдло... Какой там чемпионат Мира... Лузгайте семки...
Регистрация: 22.11.2014
№17 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:08) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Сибирь»
в ОМОНЕ никогда не было и не будет людей с мозгами. Это звериная сущность, отборная звериная сущность. Не знаю ни одного нормального омоновца - сплошь одноизвилииные дегенераты. Хоть что мне тут пишите, но им прямая дорога в ад.


--------------------
Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
#дайтелуческупоработать!
Регистрация: 17.10.2016
№16 Написал: урсукляк (Сегодня, 21:03) #
  • -7
  •  (9)
online

Цитата: Одиссей
в первую чеченскую чехи при упоминании ростовского ОМОНа реально обсыкались.

А сейчас обсыкаются русские, а не чеченцы
Регистрация: 23.04.2017
№15 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 20:56) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Не знаю как сейчас,но в первую чеченскую чехи при упоминании ростовского ОМОНа реально обсыкались.
Регистрация: 20.02.2013
№14 Написал: checkmate (Сегодня, 20:55) #
  • -2
  •  (10)

Надо что-бы Фифа это увидела,какой Чемпионат мира, отнимайте у нас ЧМ в срочном порядке!
Регистрация: 21.02.2016
№13 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 20:55) #
  • -2
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Твари мусорские, горите в аду, мрази!


--------------------
Чемпион России - 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
Обладатель Кубка России - 1994, 1998, 2003
Регистрация: 2.02.2017
№12 Написал: Sidhe (Сегодня, 20:52) #
  • -3
  •  (11)
online

Цитата: Black Fox
А вы не охерели, улицы перекрывать?

А ВЫ - не охерели? Как раз где шли Спартачи - движение было, а вот в НиНо твари и быдло перекрывали вместе с пешеходкой, расшвыривая фаера по людям - и никого не повязали. Они же ведь дети? С*чьй, правда, выкидыши


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№11 Написал: _бояра_ (Сегодня, 20:51) #
  • -7
  •  (17)

Провинциальное ростовские быдло.
Регистрация: 10.02.2017
№10 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 20:50) #
  • +5
  •  (23)
Болеет за:
ЦСКА
Большинство болельщиков Спартака,как демонстрирует этот сайт,полные дегенераты.Если там ОМОН таких же ,,подлечил'',то только респект ему.
Регистрация: 27.07.2013
№9 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 20:48) #
  • -4
  •  (18)
Болеет за:
ЦСКА
Отодрали по всем фронтам. Ростов - папа.
Регистрация: 6.01.2006
№8 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 20:47) #
  • -2
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
в гостях надо вести себя по-человечески,а своё московское хамство оставить дома...
Регистрация: 9.01.2015
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