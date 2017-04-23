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Анатолий Мещеряков: уровень судейства был значительно ниже уровня самого последнего игрока на поле

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал ничью своей команды в матче против "Амкара" (3:3) в двадцать четвертом туре РФПЛ.

"Матч получился интересным, но, к сожалению, уровень судейства был значительно ниже уровня самого последнего игрока на поле. Когда действия судьи существенным образом влияют на результат, это становится обидным. Этот случай должен разбираться, потому что пенальти, с которого забил "Амкар" - его не было вообще близко! Плюс ряд других судейских ошибок, что говорит о чрезвычайно низкой квалификации судьи. А если у него и есть квалификация, то он, наверное, не настроился на матч. Но игра "Локомотива" была достаточно целостной", - цитирует Мещерякова "Р-Спорт".
Теги: Мещеряков Локомотив Амкар
Сегодня, 22:27
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