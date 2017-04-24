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Роман Широков: предвзятости в судействе Еськова я не заметил

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков прокомментировал итоги матча 24-го тура российской Премьер-Лиги между "Зенитом" и "Уралом" (2:0).

Екатеринбургская команда доигрывала матч ввосьмером из-за удалений Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова. Встречу обслуживал Алексей Еськов из Москвы.

"Не увидел злого умысла в действиях арбитра – он свистел, когда видел нарушение. Да, ошибки были, но нам проще судить, глядя на повторы. Например, в случае с удалением Бикфалви очевидно, что нога сначала попала в мяч, но это было видно только под правильным ракурсом. А в поле судье могло показаться совсем иначе. Понимаю недовольство "Урала" — даже не припомню, удалял ли кто-то троих игроков за матч в российском чемпионате. Однако предвзятости в действиях арбитра Еськова я не заметил", - цитирует Широкова "Чемпионат.сом".
Теги: Широков Еськов Зенит Урал
Сегодня, 01:08
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(1)
№2 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 01:22) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Бикфалви сначала сыграл в мяч, а следом за этим заехал Смольникову шипами в голеностоп. Это отдельное грубое нарушение, никак не связанное с выбиванием мяча...
Регистрация: 24.09.2013
№1 Написал: guyfox18 Москва (Сегодня, 01:18) #
  • +1
  •  (1)
online

сиди дома е/та
Регистрация: 19.10.2011
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