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Талисман "Амкара" и девушки из группы поддержки провели флэш-моб в торгово-развлекательном центре

В торгово-развлекательном центре "Колизей-Синема" состоялся флэш-моб, в котором приняли участие девушки из группы поддержки "Амкара" и талисман команды – рысенок, которому болельщики недавно дали имя Макар.

Их появление вызвало живой интерес посетителей торгового центра. Дети и взрослые с удовольствием фотографировались с участниками флэш-моба. Все желающие получили в подарок настенные календари с фотографиями футболистов и тренеров "Амкара". На матче с "Краснодаром", который состоится в четверг и начнется в 19:00, Макару вручат именную футболку. Талисман команды, которого давно полюбили болельщики, станет еще ближе к "Амкару".

ФК "Амкар"
Теги: Амкар
Сегодня, 17:44
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