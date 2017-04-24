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17:44
Талисман "Амкара" и девушки из группы поддержки провели флэш-моб в торгово-развлекательном центре
Талисман "Амкара" и девушки из группы поддержки провели флэш-моб в торгово-развлекательном центре
15:25
Руководство радио "Зенит" уволено за недостоверную информацию о сносе VIP-трибун на "Крестовском" (14)
Руководство радио "Зенит" уволено за недостоверную информацию о сносе VIP-трибун на "Крестовском" (14)
Талисман "Амкара" и девушки из группы поддержки провели флэш-моб в торгово-развлекательном центре
В торгово-развлекательном центре "Колизей-Синема" состоялся флэш-моб, в котором приняли участие девушки из группы поддержки "Амкара" и талисман команды – рысенок, которому болельщики недавно дали имя Макар.
Их появление вызвало живой интерес посетителей торгового центра. Дети и взрослые с удовольствием фотографировались с участниками флэш-моба. Все желающие получили в подарок настенные календари с фотографиями футболистов и тренеров "Амкара". На матче с "Краснодаром", который состоится в четверг и начнется в 19:00, Макару вручат именную футболку. Талисман команды, которого давно полюбили болельщики, станет еще ближе к "Амкару".
ФК "Амкар"
Их появление вызвало живой интерес посетителей торгового центра. Дети и взрослые с удовольствием фотографировались с участниками флэш-моба. Все желающие получили в подарок настенные календари с фотографиями футболистов и тренеров "Амкара". На матче с "Краснодаром", который состоится в четверг и начнется в 19:00, Макару вручат именную футболку. Талисман команды, которого давно полюбили болельщики, станет еще ближе к "Амкару".
ФК "Амкар"
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