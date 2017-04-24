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Вячеслав Колосков: создание Уткиным клуба попахивает авантюрой
Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал желание комментатора Василия Уткина, который хочет создать свой футбольный клуб.
"На моей памяти ни разу [такого не было]. Можно пожелать ему удачи в этом деле. Я не хочу очень много в дискуссии вдаваться в период всеобщего обнищания нашего футбола. Эта идея хорошая, но не знаю, насколько она здравая. Уткин – это, как он сказал, "взрослый дядечка", опытный. Понятно, что на авантюру он не пойдёт, хотя в данном случае попахивает авантюрой. Но, как говорится, бог ему судья и удачи", - цитирует Колоскова НСН.
"На моей памяти ни разу [такого не было]. Можно пожелать ему удачи в этом деле. Я не хочу очень много в дискуссии вдаваться в период всеобщего обнищания нашего футбола. Эта идея хорошая, но не знаю, насколько она здравая. Уткин – это, как он сказал, "взрослый дядечка", опытный. Понятно, что на авантюру он не пойдёт, хотя в данном случае попахивает авантюрой. Но, как говорится, бог ему судья и удачи", - цитирует Колоскова НСН.
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