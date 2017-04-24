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Вячеслав Колосков: создание Уткиным клуба попахивает авантюрой

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал желание комментатора Василия Уткина, который хочет создать свой футбольный клуб.

"На моей памяти ни разу [такого не было]. Можно пожелать ему удачи в этом деле. Я не хочу очень много в дискуссии вдаваться в период всеобщего обнищания нашего футбола. Эта идея хорошая, но не знаю, насколько она здравая. Уткин – это, как он сказал, "взрослый дядечка", опытный. Понятно, что на авантюру он не пойдёт, хотя в данном случае попахивает авантюрой. Но, как говорится, бог ему судья и удачи", - цитирует Колоскова НСН.
Теги: Колосков Уткин
Сегодня, 19:00
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6
(2)
№6 Написал: Бриг (Сегодня, 20:29) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Я бы сказал так..судья ему бог..а про удачу: а там как сложится...
Регистрация: 21.11.2016
№5 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 19:21) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
попахивает протухшей утятиной...
Регистрация: 9.01.2015
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 19:20) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: tiki
жирдяй и футбол

ФК ЖиФ, что ле?


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
-1383
Регистрация: 2.05.2014
№3 Написал: Volodia379 (Сегодня, 19:11) #
  • -1
  •  (3)

Как мультик был "Утинные истории" smiley
Регистрация: 11.04.2016
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:08) #
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
скорее самопиаром
жирдяй и футбол....от него будут только деньги, ибо научить и показать он не сможет ничего


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 19:08) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Васек хочет сам всем управлять и повелевать.
После наркоты в прямом эфире, как-то сомневаешься в его мыслительных функциях.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
-1383
Регистрация: 2.05.2014
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