Денис Глушаков: первая красная карточка в карьере! Извиняюсь

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в своем инстаграме извинился перед болельщиками за красную карточку, полученную в матче против "Ростова" (0:3).



Глушаков вынужден пропустить встречу 25-го тура Премьер-лиги с "Уралом".



"Завтра матч! Первая красная карточка в карьере! Извиняюсь", - написал Глушаков.