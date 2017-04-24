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Денис Глушаков: первая красная карточка в карьере! Извиняюсь

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в своем инстаграме извинился перед болельщиками за красную карточку, полученную в матче против "Ростова" (0:3).

Глушаков вынужден пропустить встречу 25-го тура Премьер-лиги с "Уралом".

"Завтра матч! Первая красная карточка в карьере! Извиняюсь", - написал Глушаков.
Теги: Глушаков Спартак Урал Ростов
Сегодня, 19:34
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11
(6)
№11 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 20:37) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vovamur
Цитата: Blessing
Цитата: Сибирячок
Мозг включи, Денис. В дерби ты на поле не нужен никому, кроме Спартака. Завтра тебе 2 матча въeбут.

Говорили же, что три, а по регламенту четыре, два никак не прокатывает, должен нести ответственность, как мужчина, здесь не институт благородных девиц, поблажек выплакивать,- я больше не буду. Если честно, я бы этому негодяю семь бы влепил, чтобы уважал футблистов, команды соперника.confused

А кто ты такой чтоб кому либо что влепливать? И речи не веди об уважении к кому либо, научись сам людей уважать! тогда и будешь здесь мыслями делится!

А кто ты такой? Что за свиная манера лечить и учить людей!? Да ты со своим хавном сначала разберись.Ты почитай какими только словами они того же ГСО не обложили. Умник хренов!
Регистрация: 5.04.2017
№10 Написал: vovamur нефтеюганск (Сегодня, 20:31) #
  • -3
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: Сибирячок
Мозг включи, Денис. В дерби ты на поле не нужен никому, кроме Спартака. Завтра тебе 2 матча въeбут.

Говорили же, что три, а по регламенту четыре, два никак не прокатывает, должен нести ответственность, как мужчина, здесь не институт благородных девиц, поблажек выплакивать,- я больше не буду. Если честно, я бы этому негодяю семь бы влепил, чтобы уважал футблистов, команды соперника.confused

А кто ты такой чтоб кому либо что влепливать? И речи не веди об уважении к кому либо, научись сам людей уважать! тогда и будешь здесь мыслями делится!
Регистрация: 13.08.2009
№9 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 20:27) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Тебе давно уже пора красные давать! Скажи спасибо Федуну, за вклад в суд. корпус.
Регистрация: 5.04.2017
№8 Написал: Шмайхель (Сегодня, 20:25) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
Типо свинтачпок в Самаре это не поражение было, однако.
Мы и "Уфе "проиграли, но тут , имелось ввиду после паузы в чемпионате.. П.с.. а вот ты,лично рад неудачам "Спартака",как - будто это у твоей команды отрыв от соперников, а не она недавно покинула зону стыков.

Цитата: Blessing
не институт благородных девиц, поблажек выплакивать
Табору имени Будулая и слёзы лить можно и судей покупать и говнопостройку - шедевром мировой архитектуры называть - всё можно.


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Настоящий датский вратарь!
Регистрация: 24.04.2017
№7 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:19) #
  • -3
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Мозг включи, Денис. В дерби ты на поле не нужен никому, кроме Спартака. Завтра тебе 2 матча въeбут.

Говорили же, что три, а по регламенту четыре, два никак не прокатывает, должен нести ответственность, как мужчина, здесь не институт благородных девиц, поблажек выплакивать,- я больше не буду. Если честно, я бы этому негодяю семь бы влепил, чтобы уважал футблистов, команды соперника.confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№6 Написал: Beer-man Калининградская область (Сегодня, 20:17) #
  • -1
  •  (3)

Если я не ошибаюсь, то по правилам русского языка нужно писать "извините".
Но это из серии "были у отца три сына, двое умных, а третий футболист".
Но это так, придирки, а по теме - Спартак в этом году заслужил чемпионство, но вот к этому капитану такое же отношение, как и к дереву в Зените, когда ему повязку надели.


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016
№5 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 20:15) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Шмайхель
так рано,или поздно это всё-равно бы случилось.

Типо свинтачпок в Самаре это не поражение было, однако. laughing


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
-1383
Регистрация: 2.05.2014
№4 Написал: tuner (Сегодня, 20:09) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
Получить красную в Ростове. на своей малой родине. это не стыдно, всё равно, что подзатыльник от отца. Только на пользу! Почесал репу, подумал и сделал правильные выводы. Ты сможешь. Дениска! Удачи!!!
Регистрация: 29.08.2015
№3 Написал: Шмайхель (Сегодня, 20:00) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мутак ты Дениска! Ну проигрывали.... , так рано,или поздно это всё-равно бы случилось.С таким преимуществом над соперниками в таблице , стоило просто доиграть тот матч без нервов и забыть про него . Команду ты подвёл и это совсем не то , что ожидается от капитана ,который должен быть на поле самым здравомыслящим человеком.


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Настоящий датский вратарь!
Регистрация: 24.04.2017
№2 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 19:45) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
Это спасибо судьям скажи что только первая!
Регистрация: 24.10.2007
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:36) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Сибирь»
Мозг включи, Денис. В дерби ты на поле не нужен никому, кроме Спартака. Завтра тебе 2 матча въeбут.


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
#дайтелуческупоработать!
Регистрация: 17.10.2016
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