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Денис Глушаков: первая красная карточка в карьере! Извиняюсь
Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в своем инстаграме извинился перед болельщиками за красную карточку, полученную в матче против "Ростова" (0:3).
Глушаков вынужден пропустить встречу 25-го тура Премьер-лиги с "Уралом".
"Завтра матч! Первая красная карточка в карьере! Извиняюсь", - написал Глушаков.
Глушаков вынужден пропустить встречу 25-го тура Премьер-лиги с "Уралом".
"Завтра матч! Первая красная карточка в карьере! Извиняюсь", - написал Глушаков.
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