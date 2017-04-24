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Лучший игрок 24 тура
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Лучшим игроком тура посетители Rusfootball.info считают Еськова

Сейчас на нашем портале проводится голосование за лучшего игрока 24-го тура РФПЛ.

По "ошибке" туда был записан арбитр Еськов (потом он был вычеркнут). Однако, посетители считают его на данный момент голосования лучшим игроком тура.

Стоит отметить, что в голосовании по поводу уровня судейства матча "Зенит" -"Урал" наши посетители также проявили единодушие: оценку в 1 балл поставили около 65% проголосовавших.
Сегодня, 19:43
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14
(8)
№14 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 20:32) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
"По ошибки".
А сайт то с душком....
Регистрация: 5.04.2017
№13 Написал: бульбаш белгород (Сегодня, 20:16) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vinsat
Портал Руссфутбол просто гении остроумия.Так можно каждый раз кого то из судей включать в голосования итог будет такой же.По этому так себе статейка.

Бомж имей совесть,ТАК ШУТИТЬ.
Регистрация: 8.05.2016
№12 Написал: ste64 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:16) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Aurum
Серебряные или бронзовые медали получит в конце чемпионата)))

А золото уже отдали Иванову
Регистрация: 7.09.2011
№11 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 20:15) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
12ый ИГРОК БОМЖЕЙ


--------------------
Чемпион России - 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
Обладатель Кубка России - 1994, 1998, 2003
Регистрация: 2.02.2017
№10 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 20:14) #
  • +3
  •  (3)
online

Еськов лучший не только в туре, ,но и в чемпионате.По итогам чемпионата ему будет вручен приз ''Золотой пинок".
Регистрация: 26.08.2010
№9 Написал: vlees..... (Сегодня, 20:12) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
blush
Регистрация: 23.04.2017
№8 Написал: Vinsat (Сегодня, 20:04) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Портал Руссфутбол просто гении остроумия.Так можно каждый раз кого то из судей включать в голосования итог будет такой же.По этому так себе статейка.


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Вы бизнесмен?
Регистрация: 17.04.2017
№7 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 19:54) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
единогласное решение!


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****,*-?
Регистрация: 22.05.2015
№6 Написал: Aurum Беловодье (Сегодня, 19:53) #
  • 0
  •  (2)

Серебряные или бронзовые медали получит в конце чемпионата)))
Регистрация: 3.12.2016
№5 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:53) #
  • +9
  •  (13)

Цитата: Skyline
очень авторитетный портал)))

Но тем не менее, ты тут ошиваешься с утра до ночи. Тебя даже тут не банят за бред который ты тут несешь сутками.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№4 Написал: Imp Санкт-Петербург (Сегодня, 19:51) #
  • -8
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Когда Спартаку не ставят 150 процентный пенальти все молчат
Когда судья ошибается в пользу Зенита, все сходят с ума
Народные нытики объединяются в борьбе с газовым драконом


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Everything is possible for those who are willing to try
Barcelona Zenit
Регистрация: 22.03.2009
№3 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 19:50) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
очень авторитетный портал)))
Бухаров лучший игрок


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№2 Написал: fd65 (Сегодня, 19:47) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Посетители сайта по достоинству оценили успехи Еськова в этом туре!!!!!!
Регистрация: 3.12.2016
№1 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 19:44) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
Заслужил!)))
Регистрация: 24.10.2007
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