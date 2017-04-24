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Лучшим игроком тура посетители Rusfootball.info считают Еськова
Сейчас на нашем портале проводится голосование за лучшего игрока 24-го тура РФПЛ.
По "ошибке" туда был записан арбитр Еськов (потом он был вычеркнут). Однако, посетители считают его на данный момент голосования лучшим игроком тура.
Стоит отметить, что в голосовании по поводу уровня судейства матча "Зенит" -"Урал" наши посетители также проявили единодушие: оценку в 1 балл поставили около 65% проголосовавших.
По "ошибке" туда был записан арбитр Еськов (потом он был вычеркнут). Однако, посетители считают его на данный момент голосования лучшим игроком тура.
Стоит отметить, что в голосовании по поводу уровня судейства матча "Зенит" -"Урал" наши посетители также проявили единодушие: оценку в 1 балл поставили около 65% проголосовавших.
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