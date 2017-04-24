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"Спартак" снова откроет детский лагерь

"Спартак" этим летом откроет второй спортивный лагерь для детей Spartak Сamp.

Тренировочный процесс будет осуществляться по программе подготовки воспитанников академии "Спартак" имени Федора Черенкова.

Участниками проекта могут стать дети от 6 до 13 лет. Количество мест в смене - 60. В программу Spartak Сamp входит: 10 тренировок, питание, мастер-классы, развлекательная программа и экскурсии, экипировка, медицинское сопровождение. Стоимость путевки — 38 900 рублей (без проживания).

ФК "Спартак"
Теги: Спартак
Сегодня, 21:03
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8
(2)
№8 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 22:52) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
урсукляк,
Ты еще не спишь? Щеманулся отсюда.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№7 Написал: урсукляк (Сегодня, 22:51) #
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online

Цитата: PanoV
Очень просто. За проживание доплатите отдельно.

Но только отдельно,
И, если анализы кала будут свинячьи -а если человеческие - то СТО ТЫСЯЧ !!!
Регистрация: 23.04.2017
№6 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 22:48) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: zenit47
38 900 рублей (без проживания).
это как?

Очень просто. За проживание доплатите отдельно.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№5 Написал: урсукляк (Сегодня, 22:48) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: zenit47
38 900 рублей (без проживания).
это как?

По свински
Для свиньи сорок тысяч не деньги
Регистрация: 23.04.2017
№4 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 22:44) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
38 900 рублей (без проживания).

это как?
Регистрация: 17.05.2013
№3 Написал: Кристоф (Сегодня, 22:00) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Вот так детей и дурачат, дети наивные, не разбираются что такое хорошо, и что такое плохо. Этим пользуются различные нечистоплотные организации, с сомнительной репутацией.

Это ты про стадион зенита и тех кто его построил?
Регистрация: 16.08.2008
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:30) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вот так детей и дурачат, дети наивные, не разбираются что такое хорошо, и что такое плохо. Этим пользуются различные нечистоплотные организации, с сомнительной репутацией.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: Sidhe (Сегодня, 21:10) #
  • -2
  •  (4)
online

А грязьпром вновь пошлет игроков, которые В ДЕНЬ получают больше годового бюджета детдома.... С понтом дела 10 минут на заправке постоять - и перед камерой 100 рублей, типа заработаных - отдать на детдом! Льем слезы и сопли, орлов вообще под шконкой бьется в истерике и рефлекторкно повторяет: "Иииии? А-а-аршавейн..." Говорят, из под той шконки что-то потекло....


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
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