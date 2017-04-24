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"Спартак" снова откроет детский лагерь
"Спартак" этим летом откроет второй спортивный лагерь для детей Spartak Сamp.
Тренировочный процесс будет осуществляться по программе подготовки воспитанников академии "Спартак" имени Федора Черенкова.
Участниками проекта могут стать дети от 6 до 13 лет. Количество мест в смене - 60. В программу Spartak Сamp входит: 10 тренировок, питание, мастер-классы, развлекательная программа и экскурсии, экипировка, медицинское сопровождение. Стоимость путевки — 38 900 рублей (без проживания).
ФК "Спартак"
Тренировочный процесс будет осуществляться по программе подготовки воспитанников академии "Спартак" имени Федора Черенкова.
Участниками проекта могут стать дети от 6 до 13 лет. Количество мест в смене - 60. В программу Spartak Сamp входит: 10 тренировок, питание, мастер-классы, развлекательная программа и экскурсии, экипировка, медицинское сопровождение. Стоимость путевки — 38 900 рублей (без проживания).
ФК "Спартак"
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