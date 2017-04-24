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Сергей Карасев: никаких проблем нет - готов работать на матче ЦСКА и "Локомотива"

Арбитр Сергей Карасев заявил, что соскучился по работе на матчах РФПЛ и готов обслуживать встречу между московскими ЦСКА и "Локомотивом" в 25-м туре чемпионата страны.

"Честно говоря, узнал о назначении только от вас. Недавно только вернулся из Томска, где обслуживал матч "Томь" - "Оренбург", час назад открывал интернет, вроде бы, никакой информации не было, а вот теперь такие новости. Никаких проблем нет - готов работать на матче ЦСКА и "Локомотива". Я вчера только второй матч в РФПЛ отработал в этом году. Было очень много сборов за рубежом, как-то не удавалось влиться в чемпионат России. Так что, можно сказать, соскучился по премьер-лиге", - цитирует "Р-Спорт".
Теги: Карасев ЦСКА Локомотив
Сегодня, 21:43
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(2)
№4 Написал: LHEU (Сегодня, 22:58) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
урсукляк, Ну что же время покажет куда плывут "караси"
Регистрация: 26.06.2016
№3 Написал: урсукляк (Сегодня, 22:55) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: LHEU
"карась" это вам не" пискарь",ещё та скользкая рыба!

Карася даже Мудко хрен поймает
Единственный стоящий судья
Регистрация: 23.04.2017
№2 Написал: LHEU (Сегодня, 22:53) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ловись рыбка большая и маленькая, а "карась" это вам не" пискарь",ещё та скользкая рыба! Куда "Мутный" направит , туда и поплывет
Регистрация: 26.06.2016
№1 Написал: Almaz (Сегодня, 22:25) #
  • -2
  •  (4)

Ручной карась
Регистрация: 29.07.2015
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