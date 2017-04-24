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Сергей Карасев: никаких проблем нет - готов работать на матче ЦСКА и "Локомотива"
Арбитр Сергей Карасев заявил, что соскучился по работе на матчах РФПЛ и готов обслуживать встречу между московскими ЦСКА и "Локомотивом" в 25-м туре чемпионата страны.
"Честно говоря, узнал о назначении только от вас. Недавно только вернулся из Томска, где обслуживал матч "Томь" - "Оренбург", час назад открывал интернет, вроде бы, никакой информации не было, а вот теперь такие новости. Никаких проблем нет - готов работать на матче ЦСКА и "Локомотива". Я вчера только второй матч в РФПЛ отработал в этом году. Было очень много сборов за рубежом, как-то не удавалось влиться в чемпионат России. Так что, можно сказать, соскучился по премьер-лиге", - цитирует "Р-Спорт".
"Честно говоря, узнал о назначении только от вас. Недавно только вернулся из Томска, где обслуживал матч "Томь" - "Оренбург", час назад открывал интернет, вроде бы, никакой информации не было, а вот теперь такие новости. Никаких проблем нет - готов работать на матче ЦСКА и "Локомотива". Я вчера только второй матч в РФПЛ отработал в этом году. Было очень много сборов за рубежом, как-то не удавалось влиться в чемпионат России. Так что, можно сказать, соскучился по премьер-лиге", - цитирует "Р-Спорт".
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