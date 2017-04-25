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СМИ: Зе Луиш попадет в заявку "Спартака" на матч с "Уралом"

Нападающий Зе Луиш будет включён в заявку "Спартака" на матч 25-го тура РФПЛ с "Уралом", сообщает "Чемпионат.сом".

Игра состоится в Москве на стадионе "Открытие Арена" сегодня, 25 апреля. Начало матча запланировано на 19:30 мск.

Зе Луиш из-за травмы пропустил два последних матча "Спартака" — с "Зенитом" (2:1) и "Ростовом" (0:3). В нынешнем сезоне РФПЛ он принял участие в 17 матчах, забил пять голов и сделал пять голевых пасов.
Теги: Зе Луиш Спартак Урал
Сегодня, 17:01
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16
(3)
№16 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: robinzen
Слава богу, что у нас нет таких обезьян - как играли, или играют в спартаке, и т.п.

Нигеров надо заслужить,- они представляют Русский народ, поэтому и следуют исконно русским традициям. Четыре звезды не с неба свалились, их негры своим потом и кровью заслужили на протяжении всей богатой истории.
Не веришь мне, обратись к воспоминаниям великого Старостина(земля ему пухом).
И еще, этого очень хотят болельщики спартака, а их миллионы, с ними считаться надо, для руководство их авторитетное мнение на первом месте. Негров могло бы быть и больше, но лимит, черт возьми, не даёт спартаку разгуляться.

то ли дело бельгийцы, испанцы...португальцы , греки и цыгане...Вавилон

Цитата: robinzen
Слава богу, что у нас нет таких обезьян - как играли, или играют в спартаке, цска и т.п.

..в Китай уехали?
Регистрация: 6.09.2013
№15 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:22) #
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online

Цитата: Blessing
Нигеров надо заслужить,-

Нигеры не так просто приходят.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№14 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:18) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: robinzen
Слава богу, что у нас нет таких обезьян - как играли, или играют в спартаке, и т.п.

Нигеров надо заслужить,- они представляют Русский народ, поэтому и следуют исконно русским традициям. Четыре звезды не с неба свалились, их негры своим потом и кровью заслужили на протяжении всей богатой истории.
Не веришь мне, обратись к воспоминаниям великого Старостина(земля ему пухом).
И еще, этого очень хотят болельщики спартака, а их миллионы, с ними считаться надо, для руководство их авторитетное мнение на первом месте. Негров могло бы быть и больше, но лимит, черт возьми, не даёт спартаку разгуляться.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№13 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:17) #
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online

Цитата: Шмайхель
крупнейший государственный вор и растратчик

Народная команда. . Что никогда не выигрывала серьёзных титулов. А лишь орала. Гуд бай май лаф. Ваше место возле параши.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№12 Написал: Шмайхель (Сегодня, 18:13) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Barmaley
Можно тачку ставить на победу спартака смело. Сольет игру Урал сто пудов.
Был бы игроком "Урала" - сделал бы это из принципа - ну никак не заслуживали искатели - кладов - в бачках трёх очков, в том матче.

Цитата: robinzen
Слава богу, что у нас нет таких обезьян - как играли, или играют в спартаке, цска и т.п.
Ваша чмошная кунсткамера даст фору всем: владелец клуба - крупнейший государственный вор и растратчик государственных средств, главный тренер - слезливая,пожилая гадалка , капитан команды - шлю.а - карманник.., молло и кокорин - тут без пропаганды и парадов.. Вывод - такая команда не имеет права на существование,ибо омерзительна по своей сути.


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Настоящий датский вратарь!
Регистрация: 24.04.2017
№11 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 18:01) #
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Болеет за:
«Зенит»
Слава богу, что у нас нет таких обезьян - как играли, или играют в спартаке, цска и т.п.
Регистрация: 24.09.2013
№10 Написал: safonas (Сегодня, 17:37) #
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Цитата: 120220
Уралу всё равно играть не кому. Один опорник травмирован, другого Дзуба покусал, краев тоже нет. Нап. один, под ним ни кого. Спасибо Еськову.

удачи Вам в кубке! вы этого достойны


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№9 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 17:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Barmaley
Можно тачку ставить на победу спартака смело. Сольет игру Урал сто пудов.

шаман, херов.
Ну так поставь и фотку пруфа на форум скидывай. Если смелый такой.

Цитата: VS1976
а я думаю, что нет... У них финал впереди.

Что нет? причем тут финал.
В финале будет играть основа, а сегодня три из основы пропускают изза карт.
Вот те кто и заменят эту основу будут грызть наш газон.
Регистрация: 22.09.2007
№8 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 17:32) #
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Болеет за:
«Зенит»
По информации "СЭ", инспектор матча Эдуард Малый выставил за работу Алексея Еськова в матче 24-го тура чемпионата России "Зенит" - "Урал" (2:0) оценку "неудовлетворительно". При этом, как стало известно, решения Еськова по удалениям футболистов "Урала" Бикфалви (61 минута), Павлюченко (61 минута) и Емельянова (86 минута) признаны верными.
В то же время неверным признано решение Еськова по неудалению Емельянова на 72-й минуте матча за фол против Смольникова – арбитр не показал вторую желтую карточку футболисту "Урала".
За комментариями "СЭ" обратился к главе департамента судейства и инспектирования Андрею Будогосскому.
– За что Еськову снижена оценка? – вопрос Будогосскому.
– Не даю комментарии по этому поводу. Эта информация является сугубо внутренней для департамента судейства и инспектирования.
– Но оценка неудовлетворительная?
– Не даю такой информации.


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№7 Написал: Barmaley (Сегодня, 17:31) #
  • -4
  •  (6)

Можно тачку ставить на победу спартака смело. Сольет игру Урал сто пудов.
Регистрация: 17.04.2017
№6 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 17:21) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Lord_Vik,
а я думаю, что нет... У них финал впереди.


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№5 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 17:15) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Очень будет сложный матч.
Те кто записал 3 очка - ой как не правы.
Урал костьми ляжет но даст бой. Очень захотят парни себя показать. Такой шанс дублеам не каждый раз выпадает. Будут рвать.
Только предельная самоотдача от нас rage
Регистрация: 22.09.2007
№4 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 17:14) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 120220
Уралу всё равно играть не кому. Один опорник травмирован, другого Дзуба покусал, краев тоже нет. Нап. один, под ним ни кого. Спасибо Еськову.

Испытываю сочувствие к Уралу из-за проблем в прошлом туре, но сегодня, сорри, нам терять очки нежелательно.


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
№3 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 17:13) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
120220,
Один опорник травмирован, другого Дзуба покусал...

Уколы от бешенства сделали?
Регистрация: 21.08.2012
№2 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 17:12) #
  • -10
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Федун подстраховался
Регистрация: 17.05.2015
№1 Написал: 120220 (Сегодня, 17:08) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Урал»
Уралу всё равно играть не кому. Один опорник травмирован, другого Дзуба покусал, краев тоже нет. Нап. один, под ним ни кого. Спасибо Еськову.
Регистрация: 29.07.2008
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