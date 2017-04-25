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Анзор Кавазашвили: КДК вынес слишком мягкое наказание для Глушакова

Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили выразил уверенность в том, что решение КДК РФС о дисквалификации капитана красно-белых Дениса Глушакова на один матч является слишком мягким.

"Считаю, что КДК вынес несправедливое решение. Я видел этот момент и был ошарашен тем, что натворил Глушаков. Он специально пошел на грубость. Нельзя этого делать. Денис - элегантный футболист, умный, тактичный парень, но допустил такую вольность. Поэтому считаю данное наказание слишком мягким для этого эпизода. Тем более, Глушаков - лицо общества "Спартак" и он должен вести себя очень культурно, грамотно. Денис играть умеет, но в этом моменте он показал свою беспомощность, не сумев обыграть Нобоа. Это очень печально", - цитирует Кавазашвили "Спорт-Экспресс".
Теги: Кавазашвили Глушаков
Сегодня, 17:20
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№13 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 18:43) #
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Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Looka
Миша Люберцы
Ты решил во всех темах с этим постом отметится? Ну-ну...
Тебе никто и не возражает, ибо бесполезно...

Так у него ромб головного мозга ! Таких воспринимать серьёзно нельзя . laughing
Регистрация: 23.09.2016
№12 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 18:40) #
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Совсем из деда "дух" ушел.
Регистрация: 15.05.2015
№11 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:35) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Считаю это наказание нормальным, без своего капитана спартак может не стать чемпионом, а это недопустимо, с Мутко могут и спросить.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№10 Написал: AnK. (Сегодня, 18:27) #
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Болеет за:
«Спартак»
Швили стал заговариваться. Старость,однако!
Регистрация: 1.02.2017
№9 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 18:25) #
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Болеет за:
«Ростов»
Миша Люберцы
Ты решил во всех темах с этим постом отметится? Ну-ну...
Тебе никто и не возражает, ибо бесполезно...


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008
№8 Написал: VitO1954 (Сегодня, 18:18) #
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Да конешно судья который две минуты думал какую дать карточку красную желтую потом решил какую?
Регистрация: 8.04.2017
№7 Написал: vanapupkin Россия (Сегодня, 18:09) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну конечно же мягкое !!!За нарушение которое тянуло максимум на желтую его на год нужно было дисквалифицировать !
Регистрация: 6.05.2016
№6 Написал: Tambov.kb (Сегодня, 18:07) #
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robinzen,
Не Вам с помойки вякать
Регистрация: 12.02.2017
№5 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 17:56) #
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Болеет за:
«Зенит»
свиноферма.
Регистрация: 24.09.2013
№4 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 17:42) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
В этом матче Азмун - с прямой Ногой, Шипами, едва мне сделал инвалидом игрока Спартака и никто ничего не увидел : так же, как нарушение правил со стороны Бухарова, когда тот забил Спартаку первый гол. Руку у Бухаровав в штрафной Ростова, когда мяч летит в ворота и 3 гол из офсайда, который забил Ростов... А так , всё по делу и заслуженная победа Ростова .{ Ну и что, что Ростов забил 2 гола, с нарушением правил и пенальти , за который в Англии и Испании, ещё дают- красную карточку.}.. Спартак - продолжают тянуть за уши?... ослобомжи...
Регистрация: 10.01.2014
№3 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 17:41) #
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online

Жёстче только для рецидивистов дают.
Там и удаления не было.
Регистрация: 21.12.2016
№2 Написал: Antip7 (Сегодня, 17:37) #
  • -5
  •  (11)
online

А Дзюба молодец?
Регистрация: 29.08.2016
№1 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 17:24) #
  • -7
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Расстрелять надо было! Маразм крепчал!
Регистрация: 21.08.2012
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