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Анзор Кавазашвили: КДК вынес слишком мягкое наказание для Глушакова
Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили выразил уверенность в том, что решение КДК РФС о дисквалификации капитана красно-белых Дениса Глушакова на один матч является слишком мягким.
"Считаю, что КДК вынес несправедливое решение. Я видел этот момент и был ошарашен тем, что натворил Глушаков. Он специально пошел на грубость. Нельзя этого делать. Денис - элегантный футболист, умный, тактичный парень, но допустил такую вольность. Поэтому считаю данное наказание слишком мягким для этого эпизода. Тем более, Глушаков - лицо общества "Спартак" и он должен вести себя очень культурно, грамотно. Денис играть умеет, но в этом моменте он показал свою беспомощность, не сумев обыграть Нобоа. Это очень печально", - цитирует Кавазашвили "Спорт-Экспресс".
"Считаю, что КДК вынес несправедливое решение. Я видел этот момент и был ошарашен тем, что натворил Глушаков. Он специально пошел на грубость. Нельзя этого делать. Денис - элегантный футболист, умный, тактичный парень, но допустил такую вольность. Поэтому считаю данное наказание слишком мягким для этого эпизода. Тем более, Глушаков - лицо общества "Спартак" и он должен вести себя очень культурно, грамотно. Денис играть умеет, но в этом моменте он показал свою беспомощность, не сумев обыграть Нобоа. Это очень печально", - цитирует Кавазашвили "Спорт-Экспресс".
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