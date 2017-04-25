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Денис Попов: для ЦСКА и "Зенита" чемпионство непринципиально

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов считает, что на данный момент для армейцев и "Зенита" просто путёвка в Лигу чемпионов важнее чемпионства.

"Интрига в борьбе за чемпионство ещё не умерла. По-любому для победы в Премьер-лиге ЦСКА должен выигрывать все свои матчи и ждать осечек "Спартака" – тяжёлая ситуация. Но я думаю, что для ЦСКА сейчас непринципиально выиграть чемпионат, второе место с путёвкой в Лигу чемпионов "армейцев" полностью устроит. У "Зенита" ситуация такая же, как у ЦСКА – бог с ним с чемпионством, надо попасть в Лигу чемпионов. А вот для "Спартака" выиграть чемпионат принципиально, потому что он его уже давно не выигрывал. По-моему, одно из первых двух мест "Спартак" себе уже обеспечил, задача-минимум им выполнена, но дальше таких шансов на чемпионство у него может и не быть: думаю, в следующем сезоне очухается "Зенит", и всё будет по-другому", - цитирует Попова "Евро-Футбол.Ру".
Теги: ЦСКА Зенит
Сегодня, 17:42
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(3)
№4 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 18:43) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: XERX
редкостный неадекват!!!)))

самокритично

Цитата: Игорь Владимирович
Что за бред? Зенит уже никогда не очухается

Мечтайте))
Регистрация: 24.09.2013
№3 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 18:34) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Что за бред? Зенит уже никогда не очухается. sunglasses


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
№2 Написал: XERX - (Сегодня, 18:32) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
редкостный неадекват!!!)))
Регистрация: 23.05.2009
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:15) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Че за бред? Важнее домашнего чемпа нет ничего.
Регистрация: 23.08.2016
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