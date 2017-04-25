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Денис Попов: для ЦСКА и "Зенита" чемпионство непринципиально
Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов считает, что на данный момент для армейцев и "Зенита" просто путёвка в Лигу чемпионов важнее чемпионства.
"Интрига в борьбе за чемпионство ещё не умерла. По-любому для победы в Премьер-лиге ЦСКА должен выигрывать все свои матчи и ждать осечек "Спартака" – тяжёлая ситуация. Но я думаю, что для ЦСКА сейчас непринципиально выиграть чемпионат, второе место с путёвкой в Лигу чемпионов "армейцев" полностью устроит. У "Зенита" ситуация такая же, как у ЦСКА – бог с ним с чемпионством, надо попасть в Лигу чемпионов. А вот для "Спартака" выиграть чемпионат принципиально, потому что он его уже давно не выигрывал. По-моему, одно из первых двух мест "Спартак" себе уже обеспечил, задача-минимум им выполнена, но дальше таких шансов на чемпионство у него может и не быть: думаю, в следующем сезоне очухается "Зенит", и всё будет по-другому", - цитирует Попова "Евро-Футбол.Ру".
"Интрига в борьбе за чемпионство ещё не умерла. По-любому для победы в Премьер-лиге ЦСКА должен выигрывать все свои матчи и ждать осечек "Спартака" – тяжёлая ситуация. Но я думаю, что для ЦСКА сейчас непринципиально выиграть чемпионат, второе место с путёвкой в Лигу чемпионов "армейцев" полностью устроит. У "Зенита" ситуация такая же, как у ЦСКА – бог с ним с чемпионством, надо попасть в Лигу чемпионов. А вот для "Спартака" выиграть чемпионат принципиально, потому что он его уже давно не выигрывал. По-моему, одно из первых двух мест "Спартак" себе уже обеспечил, задача-минимум им выполнена, но дальше таких шансов на чемпионство у него может и не быть: думаю, в следующем сезоне очухается "Зенит", и всё будет по-другому", - цитирует Попова "Евро-Футбол.Ру".
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