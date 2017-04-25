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Зе Луиш пропустит матч с "Уралом"

Нападающий "Спартака" Зе Луиш пропустит сегодняшний матч 25-го тура чемпионата России с "Уралом".

Форвард не приехал с красно-белыми на игру, сообщает "Чемпионат.сом".

Зе Луиш из-за травмы пропустил два последних матча - с "Зенитом" (2:1) и "Ростовом" (0:3).
Теги: Зе Луиш Спартак
Сегодня, 18:18
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9
(3)
№9 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:55) #
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  •  (0)
online

Цитата: tar-tas
По информации «Чемпионата», нападающий Зе Луиш будет включён в заявку «Спартака» на матч 25-го тура РФПЛ с «Уралом».

Гы, чего стоит информация этого позорного сайта?

Негритосик.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№8 Написал: avnik море (Сегодня, 18:46) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Правильно...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№7 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 18:38) #
  • -1
  •  (1)

Мда..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№6 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 18:33) #
  • +2
  •  (4)
online

По информации «Чемпионата», нападающий Зе Луиш будет включён в заявку «Спартака» на матч 25-го тура РФПЛ с «Уралом».

Гы, чего стоит информация этого позорного сайта?


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№5 Написал: Tambov.kb (Сегодня, 18:32) #
  • +3
  •  (3)

Bang-bang,
За своими индейцами следите на мусорке
Регистрация: 12.02.2017
№4 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:27) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Bang-bang
МАРТ,
В банку его и формалином залейте. У вас негров ещё полная тарасовка smiley

Цитата: Bang-bang
МАРТ,
В банку его и формалином залейте. У вас негров ещё полная тарасовка smiley

своих распродали?...вороных?
Регистрация: 6.09.2013
№3 Написал: Bang-bang (Сегодня, 18:25) #
  • -3
  •  (3)
online

МАРТ,
В банку его и формалином залейте. У вас негров ещё полная тарасовка smiley
Регистрация: 22.03.2017
№2 Написал: Vinsat (Сегодня, 18:24) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ваш сайт умеет сам информацию добывать.То сыграет то не сыграет всё на кого то ссылаетесь.Невозможно сосредоточиться.Ублюдки!


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Вы бизнесмен?
Регистрация: 17.04.2017
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:21) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
берегут....для табуна...
Регистрация: 6.09.2013
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