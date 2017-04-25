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Зе Луиш пропустит матч с "Уралом" (9)
Зе Луиш пропустит матч с "Уралом" (9)
16:20
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Евгений Алдонин: отсутствие Глушакова в матче с ЦСКА могло бы стать проблемой для "Спартака" (4)
Зе Луиш пропустит матч с "Уралом"
Нападающий "Спартака" Зе Луиш пропустит сегодняшний матч 25-го тура чемпионата России с "Уралом".
Форвард не приехал с красно-белыми на игру, сообщает "Чемпионат.сом".
Зе Луиш из-за травмы пропустил два последних матча - с "Зенитом" (2:1) и "Ростовом" (0:3).
Форвард не приехал с красно-белыми на игру, сообщает "Чемпионат.сом".
Зе Луиш из-за травмы пропустил два последних матча - с "Зенитом" (2:1) и "Ростовом" (0:3).
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