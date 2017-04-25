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Арбитр Еськов получил "двойку" за матч "Зенит" - "Урал"

Инспектор матча Эдуард Малый выставил за работу Алексея Еськова в матче 24-го тура чемпионата России "Зенит" - "Урал" (2:0) оценку "неудовлетворительно".

При этом, как стало известно, решения Еськова по удалениям футболистов "Урала" Эрика Бикфалви (61-я минута), Романа Павлюченко (61-я минута) и Романа Емельянова (86-я минута) признаны верными.

В то же время неверным признано решение Еськова по неудалению Емельянова на 72-й минуте матча за фол против Игоря Смольникова – арбитр не показал вторую желтую карточку футболисту "Урала".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Еськов Зенит Урал
Сегодня, 18:21
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№40 Написал: soloz Россия (Сегодня, 18:57) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Поросята московские настучали!! Фу по спартаковски!! sweat_smile
Регистрация: 14.12.2016
№39 Написал: Орик СПб (Сегодня, 18:56) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: wir sind die besten
Собственно, что и требовалось доказать. Руку Комбарова то-же признали, а толку? Этот "судья" удалил трех ведущих игроков Урала перед игрой с мясом, так в чью сторону судейка работает? Понятно, все это РФС и КДК-это все красно-белое мясо.После Ростова Урал основным составом мог дернуть спам, теперь треху получит и дальше скулить пойдет.

А т.к. мясо проплатило только троих, то четвертый остался на поле. stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 11.10.2012
№38 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:54) #
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online

Цитата: 120220
Жить бы мне
в такой стране,
чтобы ей гордиться.
Только мне
в большом говне
довелось родиться.

Не помог
России бог,
царь или республика,
наш народ ворует, пьёт
гадит из - за Рубика.

Обмануть,
предать, надуть,
обокрасть, как славно то!
Страшен путь
во мрак и жуть
Родина державная.

Иди на куй чудак


Регистрация: 29.07.2008 [ответить] [цитировать] [жалоба]


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№37 Написал: Орик СПб (Сегодня, 18:53) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Двойка за то, что четверых не удалил smile laughing ?!
Регистрация: 11.10.2012
№36 Написал: 120220 (Сегодня, 18:52) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Урал»
Жить бы мне
в такой стране,
чтобы ей гордиться.
Только мне
в большом говне
довелось родиться.

Не помог
России бог,
царь или республика,
наш народ ворует, пьёт
гадит из - за Рубика.

Обмануть,
предать, надуть,
обокрасть, как славно то!
Страшен путь
во мрак и жуть
Родина державная.
Регистрация: 29.07.2008
№35 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:52) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: Skyline
а вообще доставляет визг свиней.

Свиньи. Это однокопытные существа .


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№34 Написал: rubschik 60RUS (Сегодня, 18:51) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Skyline
а вообще доставляет визг свиней. 3 дня орали что все удаления не правильные. но теперь выясняется что эти решения обсалютно верны. у свиней бомбит

Перевертыши..причем тупые и не знающие правил футбола..


--------------------
"Гуд-бай, Америка-о ! ...нас так долго учили
любить твои запретные плоды.."
Регистрация: 29.11.2009
№33 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 18:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees.....
теперь вы официально самый презираемый и ненавидимый клуб рф

+++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++
Регистрация: 18.07.2011
№32 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 18:50) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Миша Люберцы
Они думают, что вокруг одни - идиоты и которым, можно продолжают вешать лапшу на уши???.

ну тебе то с дивана явно лучше известны судейские трактовки уефа и фифа ведь так?


--------------------
Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№31 Написал: Шмайхель (Сегодня, 18:49) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
обсалютно
Скорее обзалупно!


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Настоящий датский вратарь!
Регистрация: 24.04.2017
№30 Написал: N-52 (Сегодня, 18:48) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Это называется : и рыбку съесть, и на х...й сесть, Шкуры !
Регистрация: 13.08.2012
№29 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 18:48) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
а вообще доставляет визг свиней. 3 дня орали что все удаления не правильные. но теперь выясняется что эти решения обсалютно верны. у свиней бомбит


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№28 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:47) #
  • -3
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Болеет за:
«Зенит»
Это чтоб скандал утих, уж больно резонансной получилась предсказуемая победа Зенита, да свиней успокоить, им чемпионство надо завоёвывать, а не нервы трепать. Посмотрите на реакцию этих клоунов, как будто это они трёх игроков лишились, а не урал.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№27 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 18:47) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
т.е Емельянова должны были удалить на 14 минут раньше?

именно.
Цитата: SHIGA
а про первый забитый гол? где иванович правила нарушил?

глаза разуй иванович позицию выиграл и первым был на мяче


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№26 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:47) #
  • -3
  •  (7)
online

Цитата: SHIGA
действительно виноват газпром что испортил жителей этого города..

Какая мондовошка, писала что , Зе-нытик?. Это вам в лоб ***ам Не знающим, в чём суть. .


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№25 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 18:45) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Зинаиду это задело, Зинаида возмущена, того и гляди встанет в позу... Раком, как привыкла.. smile


--------------------
Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№24 Написал: vlees..... (Сегодня, 18:44) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Свинота рада. Ей по<!--filter:вырезано-->вырезано-->вырезано<!--/filter-
-> , что против неё весь Мир..

Какой мир та?только если мир в твоей тупой газовой голове))почитай комментарии на всех спорт сайтах после вашей игры с Уралом,теперь вы официально самый презираемый и ненавидимый клуб рф blush
Регистрация: 23.04.2017
№23 Написал: Шмайхель (Сегодня, 18:43) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Свинота рада. Ей повырезано-->вырезано , что против неё весь Мир..
Тот чахлый бомжиный мирок ,как из той ячейки камеры хранения:" Славься газ..,славься газ!"


--------------------
Настоящий датский вратарь!
Регистрация: 24.04.2017
№22 Написал: MatchBuyer Ленинград (Сегодня, 18:43) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
все три удаления признаны верными? это просто возмутительно.

Что же это получается, судить надо по правилам, а не так, как "вся страна видела"?


--------------------
Я не настолько молод, чтобы знать всё.
Регистрация: 30.10.2009
№21 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 18:43) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Шмайхель
Не надо так про Питер - город достойный и болельщиков "Спартака" там не меньше ,чем везде по стране..,а бомжиный силос - это газовая отрыжка.

исправил!
действительно виноват газпром что испортил жителей этого города..


--------------------
меняю чемпионства Спартака 2016-2017 на вечный бан!
Регистрация: 22.05.2015
№20 Написал: vlees..... (Сегодня, 18:43) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: wir sind die besten
Собственно, что и требовалось доказать. Руку Комбарова то-же признали, а толку? Этот "судья" удалил трех ведущих игроков Урала перед игрой с мясом, так в чью сторону судейка работает? Понятно, все это РФС и КДК-это все красно-белое мясо.После Ростова Урал основным составом мог дернуть спам, теперь треху получит и дальше скулить пойдет.

neutral_face joy
Регистрация: 23.04.2017
№19 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 18:42) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Собственно, что и требовалось доказать. Руку Комбарова то-же признали, а толку? Этот "судья" удалил трех ведущих игроков Урала перед игрой с мясом, так в чью сторону судейка работает? Понятно, все это РФС и КДК-это все красно-белое мясо.После Ростова Урал основным составом мог дернуть спам, теперь треху получит и дальше скулить пойдет.
Регистрация: 15.12.2013
№18 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 18:40) #
  • -1
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Самое главное, что вся тухлая мясная вонь (и иже с ними) по поводу удаления Бикфалви - признана вонью.

Судья получил 2 за то, что не удалил четверых футболистов Урала. Точка.
Регистрация: 24.09.2013
№17 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 18:38) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHIGA
т.е Емельянова должны были удалить на 14 минут раньше? joy
а про петуха шлюбу не слова ?
а про первый забитый гол? где иванович правила нарушил?
вы там совсем епанулись наглухо..ублютки

Они думают, что вокруг одни - идиоты и которым, можно продолжают вешать лапшу на уши???.... Страна - такая, где всё вокруг перевёрнуто с головы на ноги и таким же сделали футбол.. Люди, потеряли стыд и совесть...
Регистрация: 10.01.2014
№16 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:38) #
  • -7
  •  (11)
online

Свинота рада. Ей повырезано-->вырезано , что против неё весь Мир..


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№15 Написал: avnik море (Сегодня, 18:37) #
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Судейские вывернулись наизнанку и запахло дерьмом еще сильнее. )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№14 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 18:36) #
  • +2
  •  (8)

"Голуби" озадачились, ничё, главный рупор-маразматик Гена что-нибудь набрешет.. smirk


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№13 Написал: Dragon (Сегодня, 18:36) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Ювентус»
тут и двойки много,единица и года на 3 отправить в любительские лиги этого бомжару
Регистрация: 28.02.2017
№12 Написал: Шмайхель (Сегодня, 18:35) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHIGA
да пидерцы
Не надо так про Питер - город достойный и болельщиков "Спартака" там не меньше ,чем везде по стране..,а бомжиный силос - это газовая отрыжка.


--------------------
Настоящий датский вратарь!
Регистрация: 24.04.2017
№11 Написал: Vinsat (Сегодня, 18:35) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся!


--------------------
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Регистрация: 17.04.2017
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