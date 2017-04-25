Арбитр Еськов получил "двойку" за матч "Зенит" - "Урал"

Инспектор матча Эдуард Малый выставил за работу Алексея Еськова в матче 24-го тура чемпионата России "Зенит" - "Урал" (2:0) оценку "неудовлетворительно".При этом, как стало известно, решения Еськова по удалениям футболистов "Урала" Эрика Бикфалви (61-я минута), Романа Павлюченко (61-я минута) и Романа Емельянова (86-я минута) признаны верными.В то же время неверным признано решение Еськова по неудалению Емельянова на 72-й минуте матча за фол против Игоря Смольникова – арбитр не показал вторую желтую карточку футболисту "Урала".