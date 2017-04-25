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Евгений Алдонин: отсутствие Глушакова в матче с ЦСКА могло бы стать проблемой для "Спартака" (3)
Ринат Билялетдинов: "Локомотив" может нейтрализовать сильные стороны ЦСКА
Бывший тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча 25-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Локомотивом",
"У ЦСКА хороший фон. Они набрали очковый багаж. В этом плане они выглядят убедительнее. "Локомотив" же потерял очки с "Амкаром", а также травмировался Чорлука. Поэтому шансы ЦСКА предпочтительнее. Хотя я знаю Юрия Палыча – он может продумать план на игру, что его команда лишит сильных сторон соперника. Нужно решить проблему проникновения с фланга Фернандеса, нейтрализовать Дзагоева и справиться с Витиньо. Все зависит от схемы. Если будут играть в три центральных защитника, то, скорее всего, будет 0:0", - цитирует Билялетдинова "Спорт день за днем".
"У ЦСКА хороший фон. Они набрали очковый багаж. В этом плане они выглядят убедительнее. "Локомотив" же потерял очки с "Амкаром", а также травмировался Чорлука. Поэтому шансы ЦСКА предпочтительнее. Хотя я знаю Юрия Палыча – он может продумать план на игру, что его команда лишит сильных сторон соперника. Нужно решить проблему проникновения с фланга Фернандеса, нейтрализовать Дзагоева и справиться с Витиньо. Все зависит от схемы. Если будут играть в три центральных защитника, то, скорее всего, будет 0:0", - цитирует Билялетдинова "Спорт день за днем".
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