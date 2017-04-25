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Витиньо: ЦСКА сохраняет шансы на титул, впереди много игр

Нападающий ЦСКА Витиньо рассказал о погоне "армейцев" за "Спартаком" в турнирной таблице РФПЛ.

"Погоня за "Спартаком"? Впереди много игр – всякое может случиться. ЦСКА сохраняет шансы на титул. Если "Спартак" ещё раз-другой оступится, а мы вплотную к нему подберёмся – он ощутит дополнительное давление. Нам это будет на руку.

Конечно, все мы понимаем значимость воскресной игры и знаем, насколько важно победить. Это же супердерби!" - цитирует Витиньо "Чемпионат.сом".
Теги: Витиньо ЦСКА
Сегодня, 21:46
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№4 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 22:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Будет заруба! Жду этого матча. Надеюсь без вмешательства судьи


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меняю чемпионства Спартака 2016-2017 на вечный бан!
Регистрация: 22.05.2015
№3 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 22:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
да конечно может цска и выиграть и прочее...но в концовке у нас будут игры с арсеналом и томью и уж извините тут чемпионство на процентов 90 уже есть.а с цска я думаю ничейка будет!есть ощущение


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№2 Написал: зеленая оса (Сегодня, 21:57) #
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остоновите.вите надо выйти......... smile
Регистрация: 10.03.2017
№1 Написал: nevada007 (Сегодня, 21:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
..............А кони капец какую хорошую игру показывают, что задаваться вопросом о потере очков не для них!! Ума-палата: объективнее нужно быть и смотреть на свою игру!
Регистрация: 27.05.2016
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