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Витиньо: ЦСКА сохраняет шансы на титул, впереди много игр
Нападающий ЦСКА Витиньо рассказал о погоне "армейцев" за "Спартаком" в турнирной таблице РФПЛ.
"Погоня за "Спартаком"? Впереди много игр – всякое может случиться. ЦСКА сохраняет шансы на титул. Если "Спартак" ещё раз-другой оступится, а мы вплотную к нему подберёмся – он ощутит дополнительное давление. Нам это будет на руку.
Конечно, все мы понимаем значимость воскресной игры и знаем, насколько важно победить. Это же супердерби!" - цитирует Витиньо "Чемпионат.сом".
"Погоня за "Спартаком"? Впереди много игр – всякое может случиться. ЦСКА сохраняет шансы на титул. Если "Спартак" ещё раз-другой оступится, а мы вплотную к нему подберёмся – он ощутит дополнительное давление. Нам это будет на руку.
Конечно, все мы понимаем значимость воскресной игры и знаем, насколько важно победить. Это же супердерби!" - цитирует Витиньо "Чемпионат.сом".
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